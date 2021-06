El Consell injecta 4,8 milions més a l'oci nocturn

El Govern valencià ampliarà la línia d'ajudes per a l'oci nocturn en altres 4,8 milions d'euros, un increment del 60%, perquè arribe a tots els empresaris i autònoms que han sol·licitat la subvenció, que són més dels que el sector va traslladar inicialment.

Així ho va anunciar ahir en Les Corts el cap del Consell, Ximo Puig, davant les queixes del PP per la “fallida” de la meitat de l'oci nocturn valencià i per la falta d'ajudes per a tots els sectors afectats per la crisi. Puig va reconéixer que les ajudes són “molt insuficients”, però va recordar que en l'anterior crisi de 2008 “no va haver-hi una resposta ni del Govern ni de la Generalitat” quan governava el PPCV.

“Hem fet el que hem pogut”, va asseverar, destacant els mil milions en subvencions com una gran injecció. També va assegurar que la Comunitat Valenciana és la regió que més diners ha destinat a l'oci nocturn, mitjançant una línia específica de huit milions en ajudes directes que ha beneficiat a més de 600 autònoms i empresaris. “El 95% ja està pagat”, va recalcar, la qual cosa suposa 7,6 milions d'euros.

Segons les seues xifres, 143 discoteques, sales de festa i de ball han rebut ajudes d'entre 28.500 i 100.000 euros per local, mentre 453 pubs, cafés-teatre i altres establiments han obtingut 7.000 euros cadascun.

Ara, amb l'ampliació de 4,8 milions, l'objectiu és que les subvencions arriben a més de 1.130 empresaris i autònoms de l'oci nocturn de la Comunitat, que des de la setmana passada sense toc de queda pot obrir fins a les dos del matí, sense pista i amb limitacions d'aforament.

Com a síndica del primer partit de l'oposició, la popular Eva Ortiz es va fer ressò dels valencians que porten “molt de temps patint i al límit”, va denunciar que les ajudes “sempre arriben tard i són insuficients” i va inquirir a Puig si confia en la ràpida recuperació econòmica de la Comunitat. Ortiz va mostrar el seu suport a altres sectors, com el xicotet comerç, del qual “el 15% ha hagut de baixar la persiana de manera definitiva i no rep ni Pla Resistir ni Resistir +”; o el calçat, amb “el 90% en ERTO per a sobreviure, 19.000 llocs de treball menys i una caiguda del 40% en vendes i del 19% en exportacions”.

En la seua rèplica, el també líder del PSPV va justificar que l'oci nocturn “no pot obrir perquè encara estem en pandèmia i aquesta setmana teníem brots en aquests espais”. Però va confiar que al juliol “es puga avançar en la màxima normalitat” i va garantir que la superació de la pandèmia està en l'horitzó.

Puig va voler deixar clar que el Consell del Botànic, que comparteix el seu partit al costat de Compromís i Unides Podem, té “absoluta confiança” en la capacitat dels valencians per a resistir, reaccionar i “reinventar-se”, i va afegir que el primer és superar el virus i que la Comunitat porta tres mesos amb la incidència acumulada més baixa.

“De justícia” per al sector

La Coordinadora Empresarial d'Oci i Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) considera “de justícia” la “rectificació” del Consell sobre les ajudes. L'entitat afirma que els deutes i pèrdues acumulades ascendeixen a 350.000 euros en el cas de les discoteques i 225.000 en el dels pubs.