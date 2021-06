Un avance del informe secreto ovni del Pentágono impacta a los legisladores: "Hay una proliferación de tecnologías ahí afuera"

La semana que viene el Pentágono enviará al Congreso de EE UU un informe detallado sobre los extraños avistamientos de ovnis que se han registrado en los últimos años desde buques e instalaciones militares. Pero un avance de ese documento, hasta ahora secreto, ha sido mostrado este miércoles a un reducido grupo de legisladores que, si bien no han desvelado detalles, han salido impactados de la sesión, admitiendo que se trata de una amenaza a la "seguridad nacional".

En los últimos meses, varios investigadores del fenómeno ovni han venido filtrando imágenes captadas por radares y buques militares en las que se ha registrado la presencia de objetos voladores no identificados que muestran un extraño comportamiento.

Estos objetos muestran prestaciones que actualmente no tiene ningún vehículo conocido: cambian de rumbo a gran velocidad, se desplazan muy rápido y con capaces de ir por aire o por mar.

En una de las grabaciones se puede ver el radar de un buque militar rodeado por objetos voladores que se desplazan a velocidades imposibles para cualquier avión, helicóptero o dron actual. En otras se puede ver otro objeto redondo que va por el aire y después se interna en el mar.

La mayor parte de esas filtraciones se refieren a avistamientos hechos a mediados de 2019 frente a la costa de California. Todas esas informaciones han forzado al Pentágono a desclasificar un informe sobre el tema, que se dará a conocer la semana que viene, cuando sea enviado al Congreso.

Sin embargo, este miércoles algunos legisladores recibieron por parte del Pentágono y el FBI una adelanto del documento. A la salida de la sesión declinaron dar detalles, pero mostraron su preocupación ante la información que habían recibido.

El Departamento de Defensa autorizó el lunes la divulgación de tres vídeos, uno de ellos grabado por militares en 2004 y otros dos en 2015, de "fenómenos aéreos no identificados”, Otro avistamiento ovni que se produjo en 2004. DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EE UU

"Nos tomamos seriamente el tema de estos fenómenos aéreos inexplicables debido a que se trata de la seguridad del personal militar y de la seguridad nacional de EE UU", dijo el legislador Sean Patrick Maloney tras la sesión, según el diario The New York Post. "Así que queremos saber de qué se trata".

Maloney señaló que "hay una proliferación de tecnologías ahí afuera": "Tenemos que entender un poco mejor el espacio".

Otros legisladores entrevistados coincidieron en que el informe levanta "preocupaciones sobre la seguridad nacional". Mike Quigley, representante por Illinois, destacó que es todo un logro que el Pentágono se tome finalmente el fenómeno ovni "seriamente".

"Es el cambio de política más grande que he visto en mi vida", dijo el político, que sin embargo admitió que aún hay cosas que siguen sin tener explicación.

De hecho, Quigley señaló que el informe puede llegara ser una "decepción" para la mayor parte de la sociedad, que seguirá sin tener respuestas a la mayoría de sus dudas.

De hecho, otros legisladores se mostraron tibios ante las explicaciones del Pentágono. "No, no me tenía en el filo del asiento", confesó el representante por Vermont. Peter Welch.