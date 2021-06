Patricia Conde encuentra de nuevo el amor junto a un empresario

La actriz y presentadora Patricia Conde ha encontrado de nuevo el amor, después de una temporada en la que no se le han conocido parejas sentimentales y tras su ruptura en 2016 con el que fue su último compañero, el cómico Ernesto Sevilla.

Según ha publicado la revista Diez Minutos, la presentadora sale ahora con un empresario dedicado a la importación y con el que tiene ya mucha confianza.

Ambos comparten tareas tan familiares como comprar en el supermercado y fue justo en esa actividad durante la que la pareja fue fotografiada por primera vez.

Aún no se conocen muchos datos sobre la relación de Patricia Conde y el empresario, pero es probable que no sea una relación nueva, si no que lleven algún tiempo saliendo.

A la actriz de Nadie al volante (Movistar+), Sé lo que hicísteis... y El Informal, se le han conocido otras relaciones, como la que tuvo con Dani Martín, vocalista de El Canto del loco, entre 2007 y 2009.

También mantuvo una relación muy mediática antes de eso con el tenista Carlos Moyá y en 2012 se casó con el empresario Carlos Seguí, con el que tuvo un hijo y del que se divorció dos años después, en 2014.