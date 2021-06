EMDR, la terapia especial que sigue el príncipe Harry en televisión para tratar sus traumas por la muerte de su madre

El príncipe Harry ha desvelado, en el adelanto del tercer episodio de su docu serie de Apple TV+, The Me You Can´t See, junto a Oprah Winfrey, los traumas que sufre desde la muerte de su madre y cómo está intentando sanarlos o, al menos, ponerles remedio.

Y lo hace vía televisión, ya que, según se comprobó en ese adelanto, compartió técnica especial de terapia llamada EMDR, que es relativamente nueva y se usa para tratar los ataques de ansiedad debilitantes.

Según describió Harry, vivir con el trauma de su muerte lo hace sentir "indefenso", "perseguido", como si "no hubiera escapatoria".

Así, el hijo de la princesa Diana contó a Oprah que la técnica EMDR siempre fue algo que quiso probar. "Es una forma de curación con la que estaba dispuesto a experimentar", explicó.

En el avance de las imágenes, el príncipe aparece con los brazos cruzados en un vídeo realizando una sesión, guiado por su terapeuta en esta técnica especial.

Meghan no irá

En contra de las informaciones publicadas por un portal estadounidense, parece que Meghan Markle no volará a Londres el próximo mes de julio junto al príncipe Harry para la inauguración de la estatua en honor a la princesa Diana.

Así lo ha asegurado a Daily Mirror una fuente cercana a los duques de Sussex para desmentir que la exactriz planeara acompañar al nieto de Isabel II en el acto en honor a su madre.