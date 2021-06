Nadie en First dates se esperaba que, el pasado 18 de mayo, cruzara las puertas del restaurante de Cuatro el mismísimo Joker en busca del amor.

"Una vez quise reírme del mundo y el mundo se rio de mí, tengo el alma rota en mil pedazos. Soy una persona con un corazón muy grande que ha quedado roto en muchos añicos y estoy intentando recomponerlo", afirmó Daniel, la persona que se escondía detrás del maquillaje.

Su cita fue Krisztina: "Soy divertida y extrovertida, pero también me gusta estar en mi propia compañía. Ahora mismo prefiero una relación abierta porque estoy disfrutando mucho de estar soltera", comentó la joven.

Lo que, al parecer y según denuncia la propia comensal ahora, días después de la emisión de su cita, no pudo contar, fue su tremenda historia de vida. En una carta enviada a El HuffPost, la joven acusa al programa de haberla "silenciado".

"Siento que todo el mundo merece contar su historia y ser escuchado, pero mi voz en esta ocasión ha sido silenciada. Validaron su trauma de infancia al emitirlo, pero silenciaron mi trauma de violación al cortarlo. La historia del Joker es sobre un personaje marginado que abraza una vida de crimen y destrucción y cuenta su historia. Fui reducida a ser la acompañante de un personaje: Daniel contó su historia y yo no. Vivimos en el siglo XXI, después del #MeToo", relata.

"Entiendo muy bien que no pueden emitir todo lo que pasa en la cita y hay que tomar decisiones y hacer sacrificios. Pero creo que debe haber espacio para enseñar los dos lados de la historia y no tener que llevar un disfraz para que tu historia sea contada".

"Le conté que la peor cosa que me pasó es que fui violada, pero que fue hace mucho tiempo y que estoy bien, y que creo que es importante decir estas cosas"

¿Y cuál era su historia, que no salió en antena? Ella misma la relata. "Cuando me estaba hablando sobre sus traumas de infancia y cómo llegó a identificarse con el personaje del Joker, le pregunté qué fue lo peor que le había pasado y luego lo mejor. Después de contestar, él me pidió que yo también contara mis traumas (si quería) y yo también respondí. Le conté que la peor cosa que me pasó es que fui violada, pero que fue hace mucho tiempo y que estoy bien, y que creo que es importante decir estas cosas. Me agradeció la confianza y me dijo que fui valiente en contárselo, y luego respondí a la otra pregunta.

"Al quitar la realidad de la cita y la reciprocidad que compartimos y enfocarse solo en él como un personaje, también me parece que se perdió tanto al humano detrás de la mascarilla de Daniel como a la humana dentro de la decoración que fue su cita. Tengo tantas historias que contar que mi vida podría ser una serie de televisión", sigue su relato.

Sin embargo, cuenta, "no quiero ser conocida como un adorno al lado de un personaje, ni como la persona que fue violada, sino como una persona alegre con una personalidad compleja que ha pasado por muchas cosas buenas y malas, que ha cometido errores como todos, pero que siempre intenta hacer lo correcto".

"No creo que a la gente deba incomodarle si alguien menciona que ha sido violado"

Para concluir, la joven asegura que quiere dar un mensaje: "No creo que a la gente deba incomodarle si alguien menciona que ha sido violado. Si no te sientes cómodo contando tu historia, entonces claro que no tienes que compartirlo, pero que sea por elección y no por miedo".

Con todo, indica que no le guarda "rencor" al programa de citas. "No les guardo rencor, no siento que fuera algo personal ni con malas intenciones. Quizá me den otra oportunidad para conocer a alguien con quien podamos brillar juntos, ya que es una base sana para una relación".