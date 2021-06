Seis planes para este fin de semana en Madrid: de 'Pasiones mitológicas' a las noches de 'Love Of Lesbian'

Planes por Madrid 20minutos

Los planes de este fin de semana nos llevan al Museo del Prado con la mitología más sensual y continúan con el cine de un director también mítico. Conoceremos a uno de los mejores fotógrafos británicos del siglo pasado; asistiremos a amistosos duelos sinfónicos; los más hermosos versos se declamarán en el marco adecuado y acabaremos celebrando con música en las Noches del Botánico.

Arte. 'Pasiones mitológicas'

'Pasiones Mitológicas' en el Museo del Prado, OSCAR DEL POZO

El Museo del Prado dedica una exposición temporal a la elaboración y reelaboración de la mitología griega y romana, a través de las obras de grandes pintores de los siglos XVI y XVII. Se trata de Pasiones mitológicas: Tiziano, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velázquez. Óleos que interpretan la literatura de Homero, Ovidio y Virgilio. Visiones de los contactos y aventuras entres dioses y humanos. El núcleo central de la muestra lo constituyen las llamadas Poesías, seis mitologías de Tiziano pintadas por encargo de Felipe II entre 1553 y 1562. La reunión de estas obras, que acabaron dispersas por medio mundo entre museos de Londres, Edimburgo, Boston y Madrid, supone conseguir un propósito ansiado desde hace décadas por la dirección del Prado. Obras de grandes dimensiones se exponen en un espacio quizás un tanto reducido que, sin embargo, permite apreciar contrastes y evoluciones. La dulzura de Venus guardando el sueño de Adonis tras una noche de amor, pintada por Veronés, tiene continuidad en una obra de José de Ribera donde ella descubre el fatal desenlace de la partida de caza. También podemos confrontar las visiones de Tiziano y Veronés sobre el tema de Perseo y Andrómeda, cada una con su carácter. Un recorrido por la sensualidad en el mundo antiguo que nos revitaliza profundamente.

Hasta el 4 de julio / Museo del Prado / Entradas a 15€ (con horarios de precio reducido o gratuito)

Cine. Ciclo de películas de David Lynch

'Universo David Lynch' en los Cines Golem Adolfo Ortega

Es uno de los directores que más ha influido en el cine contemporáneo, fracturando los esquemas narrativos y temporales en los años ochenta y noventa, marcando tendencias estéticas muy poderosas, fundamentalmente desde que Terciopelo Azul nos dejó a todos perplejos en las salas de cine, preguntándonos dónde nos llevaría aquella extraña historia. David Lynch además revolucionó las series de televisión con Twin Peaks, un medio que ha multiplicado su penetración en todas las capas de la sociedad y alcanzado una popularidad desorbitada. Durante estos días, se está dedicando en los cines Golem un ciclo de ocho películas que recorren parte de la filmografía del cineasta. Se ha ambientado el vestíbulo para la ocasión e incluso está disponible un pasaporte Lynch, con descuento en las entradas, que certificará a los aficionados que completen los pases de todas las películas. Además habrá charlas y presentaciones que se van anunciando en Twitter. Los films que se van a proyectar son: Cabeza borradora, El hombre elefante, Terciopelo azul, Twin Peaks: fuego camina conmigo, Corazón Salvaje, Carretera perdida, Una historia verdadera y Mullholand Drive. Este conjunto de películas merece que nos demos una vuelta por la siempre cinematográfica calle Martín de los Heros.

Del 11 al 24 de junio / Cines Golem / Entradas entre 5,90 y 7,20 €

Fotografía. Bill Brandt

Estación de metro de Elephant and Castle, 1940 (detalle) Bill Brandt / Bill Brandt Archive Ltd

Aún habiendo nacido en Alemania en 1904, en el seno de una acomodada familia de origen ruso, y después de haber vivido en Viena y París, la llegada de Bill Brandt en 1934 al Reino Unido constituyó una auténtica inmersión en el espíritu británico. El hallazgo de un lugar en el que por fin sentirse ciudadano de una parte del mundo. Dentro del festival PhotoEspaña 2021 nos llegan 186 fotografías de este artista, agrupadas en varios bloques temáticos. En sus primeras fotografías se refleja el París nocturno y algunos retratos como el del poeta Ezra Pound. En 1936 publica un libro titulado English at Home, que enfatiza la desigualdad social a través de la contraposición de instantáneas. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Brandt contribuyó desde el objetivo de su cámara a reflejar el sufrimiento y la entereza de una población acosada por los bombardeos, refugiada en los andenes del metro (ver foto) o atisbando un Londres fantasmal envuelto en la oscuridad para evitar a los aviones de la Luftwaffe alemana. En la exposición no faltan obras más artísticas que incluyen desnudos, paisajes desolados o retratos, fundamentalmente de pintores como Bacon, Braque o Tàpies.

Hasta el 29 de agosto / Fundación Mapfre / Entradas de 3 a 5€

Clásica. Duelo Romántico

Duelo romántico Schumann vs. Brahms CNDM

Con motivo del Día Internacional de la Música (21 de junio) se vienen celebrando los últimos años ‘maratones’ o incluso ‘duelos’, en ambos casos musicales. En esta ocasión, se anuncia una fraternal pugna en que los contendientes serán Robert Schumann y Johannes Brahms, aunque, en realidad, ambos compositores estaban bien lejos de dirimir ninguna disputa con pistola o florete. Y no es que no existieran por aquella época bandos de compositores enfrentados por cuestiones estéticas, sino que ellos pertenecían al mismo grupo denominado Conservadores de Leipzig, en oposición a los seguidores de Franz Liszt y Richard Wagner. Además, Brahms fue admirador, protegido y gran amigo de Schumann (23 años mayor, aunque en el dibujo aparece más joven) desde el momento en que se encontraron en Düsseldorf allá por 1853. Posteriormente a la muerte de Schumann, Brahms continuó manteniendo una relación muy especial con su viuda, Clara Wieck. En cualquier caso, este fin de semana tendremos la oportunidad de escuchar agrupadas las cuatro sinfonías de ambos genios, todas ellas dirigidas por el valiente James Conlon a diferentes orquestas españolas (ver foto). Desde la primaveral sinfonía nº 1 de Schumann hasta la última en componerse, la imponente cuarta de Brahms, todas emparejadas atendiendo a su numeración. Un magnífico festín musical para este fin de semana.

Del 18 al 20 de junio / Auditorio Nacional de Música / A partir de 5 €

Teatro. La Palabra de Oro

El actor Pedro Mari Sánchez en una imagen de archivo. GTRES

Pedro Mari Sánchez, una de las figuras indiscutibles en la interpretación del verso clásico, sube al escueto escenario del Corral de Comedias de Alcalá de Henares una selección de versos del Siglo de Oro español, abordando los temas eternos de la lírica: el poder, la guerra, el amor o la muerte. La Comunidad de Madrid colabora en la producción de La Palabra de Oro para celebrar el 20º aniversario del certamen, rebautizado este año como Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Pedro Mari Sánchez debutó en el teatro en 1965 junto a Francisco Rabal, y a lo largo de su carrera ha actuado en el Piccolo Teatro di Milano con El público, de Lorca, dirigido por Lluís Pasqual; o encarnado a Segismundo en La vida es sueño con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, entre decenas de papeles destacados. En 1998 participó en un montaje inolvidable de Divinas Palabras, de Valle-Inclán, dirigido por José Tamayo en el Teatro Bellas Artes, junto a una espléndida Kiti Mánver. En la función que hoy nos ocupa, el actor aporta la sabiduría del gesto y una voz de innumerables matices, para realzar la excelencia del verso, su desnuda belleza, en la intensa hora que dura un espectáculo esencial seguido sin respiro desde los bancos del patio. Pedro Yagüe está a cargo de la sutil iluminación, mientras que Ana Garay cuida de una escenografía mínima. El Festival Iberoamericano del Siglo de Oro se extenderá hasta el 4 de julio, con múltiples espectáculos en diferentes escenarios, y ya está animando el ambiente cultural de la bella ciudad de Alcalá.

Días 18, 19 y 20 de junio / Corral de Comedias de Alcalá / Entradas de 12 a 16€

Música en directo. Love of Lesbian

La banda Love of Lesbian posa en el madrileño Hotel Riu Plaza España. JORGE PARÍS

El concierto de Love of Lesbian celebrado en Barcelona el mes de abril pasado, alcanzó relevancia internacional por haber servido como experiencia científica para registrar la tasa de contagios COVID en un evento multitudinario bajo techo, sin distancia de seguridad aunque con mascarilla. Hasta Al Jazeera se hizo eco del concierto, aunque tranquilizó a sus fieles asegurando que el nombre del grupo no guardaba relación con lo acontecido esa tarde. Como prueba fehaciente, de las 4592 personas que se congregaron en el Palau Sant Jordi sólo dos de ellas se contagiaron. Love of Lesbian se presentan en Las Noches del Botánico, un clásico ya de los conciertos veraniegos en la Villa y Corte, para presentar su último disco V.E.H.N Viaje épico hacia la nada. En este trabajo hay melodías amables, buena producción e influencias reconocidas de grupos de los ochenta como Simple Minds o New Order, además de un par de colaboraciones de artistas invitados: El columpio asesino, que ya ha aparecido en nuestros planes de fin de semana, participa en el tema Catalunya bondage. Enrique Bunbury canta con su inconfundible estilo el tema El sur, que no podría haber sido sin él. El grupo no se corta, apuesta a lo grande en Madrid y serán cuatro las noches que actuarán en escenario al aire libre y rodeado de verde.