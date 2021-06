Broncano responde a la propuesta de Silvia Alonso en 'La Resistencia': "No sé si voy a ser capaz..."

Aunque le gusta levantarse de su mesa y hacer actividades con sus invitados, la propuesta que le hizo la actriz Silvia Alonso a Broncano este miércoles desconcertó por completo al presentador de La Resistencia.

"Nos podemos cambiar de sitio", le propuso la invitada al conductor del programa de Movistar, pasando ella a la mesa y él, al sofá. Broncano se mostró reticente y quiso saber la finalidad del cambio: "Porque mi lado bueno es el izquierdo", afirmó la intérprete.

El presentador le explicó que "sentarte aquí genera tensión y tienes que hacer cosas...", pero Alonso señaló que lo que quería era que la entrevistara desde el sofá. Broncano reconoció tras escucharla que "no sé si voy a ser capaz...".

"Nunca lo he hecho porque esto –el escenario- no está hecho para que se entreviste desde ahí. Está más alto, protegido... está muy estudiado y si me pongo ahí estoy vendido", explicó Broncano.

Finalmente accedió y cambiaron sus asientos "pero solo un minuto", aclaró el presentador. "Solo me quiero sentar ahí para ver la perspectiva y nos cambiamos", explicó la actriz.

"La energía es diferente", comentó Alonso la sentarse en la mesa de Broncano, que le pidió: "Haz algo de presentar". La invitada lo intentó, pero le reconoció que "no es fácil", aunque finalmente anunció su nueva película, Solo una vez, y "nos cambiamos ya que me estoy poniendo nerviosa".

"Te ha hecho gracia la broma, pero no quieres estar ahí más rato", exclamó Broncano. Alonso respondió que "la verdad es que no", provocando las risas del presentador y del público.