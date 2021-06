Josie da a entender en 'El hormiguero' que Cristina Pedroche dará un año más las campanadas en Antena 3

El estilista y periodista de moda, Josie, fue el invitado de este miércoles en El hormiguero que, tras analizar el look de Pablo Motos en la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos: "Tu chaqué era terrible y te engañaron vilmente, no te lo pudo hacer un sastre artesano, era una confección industrial adaptada", pasaron a otros temas.

Uno de ellos fue la labor que lleva realizando con Cristina Pedroche durante los últimos años diseñándola los vestidos que luce en las Campanadas de Antena 3 cada 31 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid.

"Me gustaría que nos hablases de tu trabajo con ella en los looks de Nochevieja", comentó el presentador. "Pedroche es como mi prima, la quiero mucho. Le he hecho seis de sus siete vestidos en las Campanadas, todos los de Antena 3", contestó el invitado.

Motos destacó que "ella está acostumbrada a las críticas del día siguiente: ¿Y tú?". El estilista le respondió que "las críticas con el primer vestido casi me queman el teléfono con los mensajes sobre las ellas".

"Fue increíble todo lo que se montó, pero luego las disfrutas mucho, está muy bien porque forma parte de este evento y por eso es tan seguido", añadió Josie que, tras ver en las pantallas del programa la foto de Pedroche con el vestido dorado, afirmó que "es mi favorito".

Josie, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Estoy muy contento porque con ese vestido di alma, vida y corazón. Estaba todo el día en un estudio con un escultor increíble organizando aquello", comentó. "Ojalá este año ganemos las Campanadas, que ya está bien", exclamó.

Y concluyó diciendo: "Pedroche tiene que ganar porque todos los años crece, pero nunca hemos ganado a Televisión Española, que es un clásico. Cuando nosotros empezamos en Antena 3 no los veía nadie".