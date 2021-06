Darias sigue sin aceptar llevar al Zendal el Interterritorial de Sanidad, algo que rechazó por 'electoralista' antes del 4M

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, sigue sin aceptar la invitación del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso para celebrar un Consejo Interterritorial de Salud en el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal. Madrid ya lo ofreció antes de las elecciones del 4M y, mes y medio después de los comicios, lo ha vuelto a plantear este miércoles por boca de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El pasado mes de abril, la ministra rechazó el ofrecimiento de la Comunidad de Madrid alegando que la cercanía de las elecciones en la Comunidad de Madrid podrían teñirlo de un tono electoralista. El Consejo Interterritorial ya había empezado a rotar por las comunidades, pero Darias consideró que no era el momento de hacerlo en Madrid ni en un emplazamiento tan polémico como el llamado 'hospital de pandemias', que suscitó amplias críticas de la oposición y fue uno de los proyectos estrella de Díaz Ayuso en su gestión de la pandemia.

Este miércoles, un mes y medio después de los comicios, Ruiz Escudero ha vuelto a invitar a los miembros del Consejo Interterritorial a que se celebre una reunión en las instalaciones de Valdebebas.

El 'no' de Darias esta vez no ha sido tan explícito, y se ha limitado a agradecer la propuesta, pero sin aceptarla tampoco, indican fuentes autonómicas. "No ha dicho nada, solo nos ha dado las gracias por la invitación", apuntan.