El Sergas cerrará cerca de 600 camas hospitalarias este verano, según CC.OO.

El reparto del cierre de camas por áreas es el siguiente: 135 en Vigo, 131 en A Coruña, 128 en Lugo, 91 en Santiago-Barbanza, 67 en Pontevedra y 36 en Ferrol.

No obstante, además hay otras 120 camas que ya permanecen no operativas en el Hospital Meixoeiro desde la puesta en funcionamiento del Álvaro Cunqueiro, según el sindicato. Con esta cifra serían 708 camas las no operativas en Galicia durante el periodo estival.

Así, CC.OO. rechaza el cierre de camas, por lo que reclama que se mantengan operativas todas durante el periodo estival para paliar las "ingentes" listas de espera existentes en Galicia.

Sobre este extremo, cifra en casi 36.000 personas la lista de espera estructural y eleva esa cantidad hasta las 60.000 personas en la suma de la lista no estructural. Por ello, demanda reforzar las contrataciones en Atención Primaria, puesto que esta problemática ya se vivía antes de la pandemia, pero ahora es "inasumible".

"Necesitamos todas las camas y quirófanos funcionando de mañana y tarde. Es el momento de que la Xunta de Galicia muestre su compromiso con la salud pública, reforzando los cuadros de personal con la contratación de más profesionales para atender la demanda asistencial", afirma el sindicato.