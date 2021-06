La campanya Reciprocitat Ara! proposa una comissió tècnica per a compartir Tv3, IB3 i À Punt

La campanya Reciprocitat Ara! proposa una comissió tècnica de la Generalitat de Catalunya, el Govern balear i el Consell de la Comunitat Valenciana per a la reciprocitat de Tv3, IB3 i À Punt, les radiotelevisions públiques autonòmiques en llengua pròpia.

Reciprocitat Ara!, impulsada des de gener de 2020 per la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Decidim i la Plataforma per la Llengua, demana als tres governs que avancen en la recuperació de la recepció normalitzada de Tv3 i Catalunya Ràdio i en l'arribada d'IB3 a la Comunitat, així com que la ràdio i la televisió valenciana es reba "amb normalitat" a Catalunya i en Illes Balears.

Aquest dimecres, els representants de la campanya Antoni Infant, Manel Rodríguez Castelló i Manel Carceller han mantingut una primera reunió amb Mar Iglesias, presidenta de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).

Els integrants de Decidim i de la Plataforma per la Llengua es mostren satisfets per compartir amb Iglesias la idea de fer efectiva la reciprocitat dels mitjans de comunicació audiovisuals en valencià.

Al seu juí, davant "la voluntat política molt majoritària a favor", es tracta de concretar la possibilitat tècnica, utilitzant els canals del múltiplex digital gestionat per la Generalitat Valenciana. "En aquest mateix moment és possible arribar a una solució tècnica, com han fet els governs d'Illes Balears i Catalunya Els drets lingüístics justifiquen la demanda de la plena reciprocitat de tots els mitjans en la nostra llengua", reivindiquen en un comunicat.

Després de la recuperació de la ràdio i la televisió pública valenciana fa tres anys, les entitats creuen que ha arribat el moment que una comissió tècnica, formada per representants de les tres administracions, done una solució per a aconseguir "un nou èxit de la ciutadania".