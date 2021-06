Benalmádena celebrará una feria de San Juan en pequeño formato y con medidas de prevención frente a pandemia

Navas ha incidido en que "tenemos que ser especialmente responsables; aunque la vacunación ha avanzado mucho, y la tensión hospitalaria ha caído, la tasa de incidencia sigue siendo alta, lo que supone un lastre para cualquier actividad festiva o turística".

No obstante, ha explicado que "no queríamos dejar pasar la oportunidad de celebrar San Juan: no deja de ser el patrón de Arroyo de la Miel, y somos una ciudad en la que nos gusta festejar nuestras fiestas más singulares y tradiciones culturales".

Por ello, ha continuado, "hemos optado por realizar lo que ya han hecho previamente otros municipios: celebrar un San Juan acorde a la situación actual de pandemia, con una feria adaptada a las circunstancias, sin casetas, Romería, conciertos masivos o procesión de San Juan para evitar aglomeraciones, pero en la que sí se vivirá la fiesta de nuestro patrón".

"Tendremos una verbena en el centro de Arroyo de la Miel con artistas locales, para así apoyarles en un momento especialmente difícil para la cultura; un pequeño parque de ocio para que los niños y niñas puedan disfrutar de las atracciones con todas las medidas de seguridad y control de aforo, y el reparto de 3.000 tickets gratuitos entre las familias en situación de vulnerabilidad del municipio", ha detallado el alcalde.

NOCHE DE SAN JUAN

En relación con la noche de San Juan, el regidor ha recordado que, al igual que han anunciado otras ciudades, "prohibiremos el acceso a las playas, y para ello emitiremos un Bando desde Alcaldía, y un dispositivo de protección Civil y Policía Local controlará los accesos a las playas para evitar aglomeraciones de personas".

"Invitamos a ciudadanos y comerciantes a contribuir a crear ambiente de feria con la colocación de farolillos, guirnaldas o banderillas, para entre todos vivir la feria de la mejor forma posible y con cautela y prudencia", ha finalizado el alcalde.

Ramírez, por su parte, ha agregado que "ha llegado junio, y con él la festividad de San Juan: la feria de todos los arroyeros y arroyeras, y desde el Ayuntamiento somos conscientes de que todavía tenemos por delante un año complicado debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo".

"Desde Festejos trabajamos a diario para reinventar esta celebración atendiendo a las necesarias medidas de seguridad sanitaria que tenemos que seguir manteniendo, con el objetivo de garantizar el disfrute seguro de todos los vecinos y visitantes", ha destacado la edil, al tiempo que ha añadido que este año la Feria de San Juan "no se celebrará como resulta habitual: vamos a vivirla de una forma diferente y limitada, pero no por ello vamos a dejar de disfrutarla, pero prudentemente, cumpliendo con todas las normas de seguridad sanitaria".

En este punto, ha destacado que Arroyo de la Miel "volverá a vestirse de luz bajo un cielo de farolillos de colores: queremos volver a traer alegría a nuestras plazas y calles, vida a nuestros escenarios, y a acompañar con fervor a nuestro patrón en su día grande que, aunque este año no podrá aún salir en procesión por la calle, pero sí podremos acompañarlo en la parroquia de la Inmaculada Concepción".

RECINTO FERIAL

En relación con el recinto ferial de Arroyo de la Miel ha detallado que este año tendrá "un aspecto distinto: no se montarán las tradicionales casetas de feria, sino que se convertirá en un pequeño parque de atracciones, brindando así la oportunidad a la asociación de feriantes de volver a recuperar su actividad comercial tras los duros meses de pandemia".

Diverpark, como lo han denominado desde la asociación de feriantes, tendrá un estricto control de aforo y una entrada y salida para medirlo en todo momento, y los visitantes encontrarán las 26 atracciones y puestos que habitualmente acoge la feria.

"Como viene siendo habitual, celebraremos Día del Niño con las atracciones a precio reducido el día 29 de junio, y habrá un Día Sin Ruido en Diverpark el 28 de junio de 18.00 a 21.00 horas, atendiendo así a la petición de familias con miembros que padecen trastornos del espectro autista", ha confirmado la concejala.

MÚSICA

También habrá música en directo. Así, al igual que el pasado año "los grupos y artistas locales tendrán su espacio en las diversas fiestas patronales que organizamos este verano", ha anunciado Ramírez.

Los grupos Kalima, Alborea, Trenzao y Sótano Sur, y las artistas Mayka Romero y Rocío Alba, con la presentación y animación de Los Papitos, pasarán por el escenario que se montará en la plaza Adolfo Suárez de Pueblosol los días 24, 25 y 26 de junio a partir de las 20.00 horas. Las distintas academias de baile también aportarán vida y color a este escenario.

Asimismo, ha explicado que el día 23 "recuperaremos una de las tradiciones más bonitas y antiguas de Benalmádena: los júas de la noche de San Juan, e invitamos a la ciudadanía a que los monten ya que, a diferencia del año pasado, este 2021 sí se podrán exponer en la calle para visitarlos y disfrutarlos, pero no se podrán quemar", ha adelantado Ramírez.

Al igual que en 2020, con el apoyo de Protección Civil y Bomberos, se recogerán para proceder a quemarlos todos en un mismo espacio controlado.

Además del concurso de júas, habrá otro de balcones y calle, y de Romeros y Romeras, en el que se podrá participar mandando fotos individuales o colectivos a festejos@benalmadena.es

"Lamentablemente, un año más no habrá el tradicional castillo de fuegos artificiales por la Noche de San Juan para evitar aglomeraciones. En cambio, la noche del 23 de junio se celebrará un gran espectáculo de flamenco en la plaza de la Mezquita a partir de las 22.00 horas, a cargo de 'De Norte a Sur', con los bailaores locales Antonio de Verónica y Saray Cortés.

Ramírez ha animado a vecinos y comercios "a decorar sus fachadas, balcones y locales para aportar luz, color y alegría a la Feria de San Juan". Desde Festejos se aportarán farolillos y banderillas a vecinos y comerciantes que quieran decorar sus viviendas y negocios, teniendo que ponerse en contacto con la delegación a través del teléfono 952 579 975.

Por último, la concejala ha realizado un llamamiento a no bajar la guardia "para seguir siendo responsables ante la pandemia y así poco a poco volver a la normalidad: esperamos que en 2022 podamos recuperar lo perdido y disfrutar libremente y sin restricciones".