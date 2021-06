Esta vacunación está dirigida a personas de entre 40 y 69 años que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna, no tengan ninguna cita programada y no hayan pasado el Covid- 19, ha informado la Conselleria este miércoles en un comunicado.

Las personas interesadas en vacunarse sin cita previa deberán presentarse en el punto de vacunación correspondiente e identificarse con la tarjeta sanitaria o un documento acreditativo.