El PP adverteix que "el 30,7% de les llars de la ciutat està en risc de pobresa"

Així, assenyalen que, segons l'informe de l'esborrany del tercer Pla d'Inclusió Social de l'Ajuntament desvetla la situació de la ciutat de València en matèria social, l'índex de llars en risc de pobresa és del 30,7% quan en 2015 aquest índex era del 26,4%.

"Els dos primers plans els va fer el PP en 2006 i 2014, però des d'aleshores no s'ha desenvolupat cap actuació especial, i el resultat d'aquesta paràlisi en la gestió és que s'han disparat els índexs de pobresa", han apuntat.

Al respecte, la regidora del PP, Marta Torrado, ha assenyalat que l'alcalde Ribó "no pot seguir ni un minut més mirant cap a un altre costat i ha de posar amb urgència un pla per a ajudar les famílies que estan en risc de pobresa i exclusió". "Porten sis anys, els qui venien a rescatar persones, amb uns servicis socials abandonats i sense propostes per a poder ajudar les famílies", ha afirmat.

En eixe sentit, apunten que només institucions benèfiques com a Casa Caridad, Caritas o el Banc d'Aliments està ajudant aquestes famílies mentre el Govern de Ribó i PSOE és "incapaç d'engegar un pla seriós que reduïsca les preocupants xifres".

"Un de cada tres llars valencians estan en risc de pobresa, mentre Ribó només incrementa el nombre d'alts càrrecs i assessors, la majoria d'ells dels partits del Govern municipal, i a gastar diners a col·locar monòlits d'homenatge al 15-M", va afegir Torrado.

Així mateix, assenyala que el "demolidor" informe de la situació, adverteix també que el centre d'atenció a persones sense llar "no reuneix condicions ni de grandària ni de distribució per a la tasca que ha de desenvolupar".