Les Corts crearan una comissió d'investigació sobre el cas Azud per unanimitat però amb dubtes sobre el seu abast

La diputada de Cs Mamen Peris ha sigut l'encarregada de defendre aquesta proposta sobre una presumpta trama de cobrament de comissions en la qual van ser detinguts fa setmanes ex alts càrrecs del PP i del PSPV.

Segons Peris, "alguna cosa ha canviat amb aquest cas i és que ja no es tracta de mirar a la bancada de la dreta o de l'esquerra, sinó que en el mateix cas s'han vist implicats tant polítics de Govern com de l'oposició, uns per participació directa en les suposades irregularitats i uns altres per fer els ulls grossos per a presumptament lucrar-se", ha explicat la portaveu adjunta, qui ha subratllat que "Les Corts, de cap manera, poden ni deuen mirar cap a un altre costat".

Així, Peris s'ha preguntat: "I alguns encara volen tornar al bipartidisme? Esperem que no siga al d'un PP i un PSOE com a protagonistes dels titulars sobre corrupció als quals, lamentablement, ens hem acostumat".

En aquest sentit ha considerat "imprescindible" fer preguntes i "depurar responsabilitats polítiques si fóra necessari" i, atés que la causa ha sigut declarada secreta per la justícia, ha plantejat que la comissió parlamentària "s'inicie una vegada s'alce el secret de sumari en el jutjat".

"Està molt bé cessar i suspendre de militància als càrrecs investigats, però ara toca fer un pas més, per responsabilitat i compromís amb la societat valenciana i amb la pròpia democràcia per a no permetre que la corrupció continue minant la confiança dels ciutadans en els polítics", ha conclòs.

SECRET DE SUMARI

En les rèpliques dels tres grups del Botànic, els socis han mantingut una premissa: la dificultat que podria presentar per a la tasca parlamentària el secret de sumari sota el qual es troba la investigació encara.

De fet, des d'Unides Podem, Estefanía Blanes ha defès que la creació es proposa en el moment equivocat", i ha plantejat que potser haja de dur-se a terme en l'àmbit municipal, a tenor de les investigacions conegudes que apunten a l'Ajuntament de València.

Per Compromís, Papi Robles ha argumentat que aquesta comissió suposa "investigar com operava un govern de la mà d'una oposició silenciosa" i ha demanat actuar "immediatament després que s'alce el secret de sumari".

Per la seua banda, Manolo Mata (PSPV) ha indicat que el seu grup va a votar "ardorosament" aquesta moció i ha incidit també en el secret de sumari, per la qual cosa ha demanat que es duga a terme de manera seriosa "fins a l'infinit i més enllà". "Ens pot l'ansietat", ha lamentat.

Quant a l'oposició, Fernando Pastor (PP) ha centrat la seua intervenció en l'investigat Rafael Rubio i ha enlletgit a PSOE i Compromís que ho mantingueren en el càrrec fins al moment de la seua detenció. "No m'agradaria que aquesta comissió tirara avant perquè Rubio és de la corda d'Ábalos", ha etzibat als socialistes.

D'altra banda, David García (Vox) ha defès "acabar amb la corrupció" i ha acusat el PSOE de ser "el partit més corrupte d'Europa".