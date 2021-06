El PSOE critica los "constantes cambios de criterio" del concejal de Urbanismo sobre el PGO

"A finales de 2019 aseguraron que el documento que existía era válido y neutro. Un año más tarde reconocieron que lo estaban modificando y negociando con particulares, al mismo tiempo que han estado hurtando a la Corporación la más elemental información", ha señalado el socialista.

Ha afirmado que Cuesta ha vuelto a cambiar de postura sobre el nuevo documento y que al responder a la proposición del PSOE, dijo que el texto aún no estaba cerrado y que no se incorporan grandes cambios. No habría dado plazos.

"Ha dicho tantas mentiras sobre el PGO en estos dos años que ya no las recuerda y se contradice. Las propias actas de la comisión reflejan sus constantes cambios de criterio y su convencimiento pleno de que el planeamiento urbanístico de Oviedo le pertenece a él y a los propietarios y constructores", explicó el portavoz del PSOE, Wenceslao López.