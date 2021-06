La incidencia baja de 100 por primera vez desde agosto y da un respiro a España a cinco días de arrancar el verano

La pandemia arroja en España datos cada vez más positivos, de la mano de la campaña de vacunación. La incidencia acumulada a 14 días bajó este miércoles de 100 por primera vez desde el pasado 12 de agosto, situándose en 98,78. En todo caso, el país sigue en riesgo medio y no pasará a riesgo bajo hasta que esta incidencia no esté por debajo de 50. No obstante, esa incidencia, sube (aunque levemente) en seis comunidades autónomas: Asturias, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Casos de covid a 16 de junio. Carlos Gámez

Fue en pleno ascenso de la segunda ola de Covid, a mitad del pasado verano, cuando por la última vez la transmisión del coronavirus se situó por debajo de los cien casos (96,8). La incidencia acumulada alcanzó su pico máximo a finales de enero (casi 900) en la cima de la tercera ola.

Asimismo, las comunidades notificaron 3.832 nuevos casos de Covid-19, 1.922 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 4.427 positivos.

La parte más negativa es que se han añadido 36 nuevos fallecimientos, en comparación con 23 el miércoles pasado. Hasta 80.615 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 73 personas con diagnóstico de Covid-19 positivo confirmado en España.

Fallecidos por Covid a 16 de junio. Carlos Gámez

Además, se han administrado 591.933 vacunas en las últimas 24 horas. Esto representa el 91% de las distribuidas, que ascienden a 37.600.188 unidades. Un total de 13.301.010 personas han recibido ya la pauta completa, 293.639 más que ayer. Esto supone el 28% de la población española. Un total de 22.048.919 personas han recibido al menos una dosis, el 46,5 por ciento de los españoles.

Los datos indican que en ese periodo se han entregado a las comunidades autónomas 25.191.663 dosis de Pfizer, con 24.198.777 administradas; 3.647.200 correspondientes a Moderna, con 3.231.578 ya inoculadas; 7.344.700 de AstraZeneca, de las que se han puesto 5.886.094; y 1.416.625 de Janssen, con 908.074 ya inyectadas.