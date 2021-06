Les noves acadèmiques de l'AVL prenen possessió després d'una renovació paritària "garantia d'estabilitat i continuïtat"

El canvi es concep com a "garantia d'estabilitat, continuïtat i vigorós impuls" de l'entitat cap a "un futur il·lusionant", segons ha manifestat el seu president, Ramon Ferrer, en l'acte en el qual les noves acadèmiques han formalitzat la seua incorporació.

Ferrer ha presidit al costat del cap del Consell, Ximo Puig, la convocatòria, celebrada al Monestir de Sant Miquel dels Reis de València per ser seu de l'AVL. El president de la Generalitat ha assenyalat que a un mes de celebrar-se el seu vint aniversari, es compta "per fi, amb una acadèmia paritària i preparada per a encarar els reptes" del valencià "en un món comunicatiu canviant i competitiu".

A la presa de possessió han assistit a més dels acadèmics, el president de les Corts, Enric Morera; el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà; i la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, entre uns altres.

L'elecció de les noves components de l'AVL la va dur a terme aquesta institució el passat mes de març per a complir amb la renovació d'un terç dels seus membres i adequar l'entitat a la Llei d'Igualtat. D'aquesta manera l'acadèmia, que comptava amb quatre dones, passa ara a tindre deu i onze homes.

Rosa Agost, Maria Àngels Francesc, Àngels Gregori, Carme Manuel, Maria Josep Marí, Sandra Montserrat i Vicenta Taxa són les noves incorporacions i ocuparan per un període de quinze anys els llocs deixats per Antoni Ferrando, Emili Casanova, Albert Hauf, Lluis Meseguer, Maria Isabel Guardiola, Honorat Ros i Eduard Mira.

Totes han promès "complir fidelment" les seues "obligacions" com a membres de l'AVL "amb lleialtat a la Constitució a l'Estatut d'Autonomia, a la resta de l'ordenament jurídic i les institucions de govern valencianes". Així mateix, s'han compromès a actuar "amb objectivitat i independència" per a "millorar el servici del poble valencià".

Ramon Ferrer ha assenyalat que "en la vida de qualsevol institució" es produeixen actes com el d'aquest dimecres, que demostren "continuïtat i normalitat". Ha dit que l'AVL "no és una excepció" i ha reiterat que si escau és "un cicle previst en l'ordenament legal" que "ha coincidit amb el necessari compliment de la Llei d'Igualtat" per a fer d'aquest "una institució paritària" i plasmar la seua "voluntat" d'establir "equilibri entre homes i dones".

El president de l'entitat ha assegurat que "s'ha aconseguit amb normalitat" i s'ha mostrat "convençut" que la "nova realitat" portarà a "un fructífer futur". No obstant açò, ha asseverat que aquesta renovació li produeix una "sensació agredolça" perquè suposa el "comiat d'excel·lents companys de viatge" als quals ha agraït la seua "entrega i dedicació" i haver "aportat el millor i el que té de bo el seu coneixement per a consolidar la institució".

"Serà difícil oblidar el seu pas per l'AVL. Marca una etapa vital i transcendental" per a l'entitat, ha agregat, després del que ha considerat que les noves acadèmiques compten amb "el coneixement exigible i l'experiència necessària" com a "dones de gran formació intel·lectual i acadèmica". "Entre tots i totes farem d'aquesta institució una verdadera referència de la nostra llengua", ha afegit Ferrer.

Així mateix, ha opinat que aquest canvi suposarà, en el vint aniversari de l'AVL i com uns altres al llarg de la seua història, ser un "punt d'inflexió" en favor de "una entitat viva i actual". Ha valorat la tasca per a "aconseguir la confiança dels valencians" encara que ha declarat que queden "encara reptes". A més, ha expressat a Puig la seua "seguretat" que l'entitat "seguirà treballant amb fermesa i il·lusió" pel valencià i al servici de la societat.

"SÒLIDES I CONSOLIDADES"

El president de la Generalitat ha valorat els avanços en favor de "institucions sòlides i consolidades en la confiança de la gent" i ha situat entre elles a l'AVL. Després d'açò, ha al·ludit a Carmelina Sánchez-Cutillas (Escriptora de l'Any) i ha dit que "hui estaria feliç" i amb "orgull", alhora que ha donat l'enhorabona a les noves acadèmiques. Ha confiat que la seua tasca contribuïsca al fet que "es parle més, s'escriga i es pense més" en valencià.

Ximo Puig, que ha asseverat que en l'actualitat l'AVL és "forta", ha apuntat que "cada llengua construeix un univers" i té "infinit valor", que "no hi ha llengua xiqueta", i que totes estan carregades de "memòria i energia per al futur". A continuació, ha exposat que "Europa morirà si no lluita per les seues llengües i costums" i ha citat l'escriptor Enric Valor.

El responsable autonòmic ha comentat que el valencià ha de conviure "amb normalitat" amb el castellà, "sense fanatismes" i "amb normalitat". Ha conclòs la seua intervenció dient que les llengües són "ponts" i "no murs" i referint-se al valencià com a "espai de trobada, amb valor" i com "un tresor que cuidar".

PROFESSORES, DOCTORES I CATEDRÀTIQUES

Rosa Agost és professora de la Universitat Jaume I; Àngels Gregori, doctora en Didàctiques Específiques per la Universitat de València (UV) i directora de la Fundació Francisco Brines; Maria Josep Marín, professora de Filologia Catalana en la UV i membre de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; i Sandra Montserrat, doctora en Filologia Catalana i professora de la Universitat d'Alacant.

Maria Àngels Francés és doctora en Filologia Catalana, professora a la Universitat d'Alacant i comissària de l'Escriptora de l'Any, Carmelina Sánchez-Cutillas; Carmen Manuel, catedràtica de Filologia Anglesa especialitzada en literatura nord-americana en la UV; i Vicenta Taxa, professora de Dret Constitucional i Ciència Política en la UV.