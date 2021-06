Discrepancia entre las CCAA respecto a eliminar próximamente el uso de mascarilla como plantea Sánchez

Este debate ha vuelto a aparecer después de que el jefe del Ejecutivo se mostrara esta misma mañana confiado en que "pronto" abandonaríamos las mascarillas en el exterior tras haber alcanzado la "velocidad de crucero" en la vacunación.

Sin embargo, la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las CCAA y el Ministerio de Sanidad, no abordó en su reunión de este martes la posible eliminación de la obligatoriedad de la mascarillas en los exteriores. "No se ha tratado. No hay fecha", precisaban fuentes del Ministerio que dirige Carolina Darias.

En cualquier caso, las autonomías ya han ido expresando su parecer a esta decisión que, tal y como han ido avanzando algunas Comunidades, también se planteará en la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

A PARTIR DE JULIO

En este contexto, gobiernos como el de Murcia ya han anunciado que propondrán en el seno de esta reunión que el uso de la mascarilla en espacios exteriores no sea obligatorio a partir del mes de julio. Cataluña también ha adelantado que realizará la misma propuesta, si bien no han especificado una fecha en concreto.

En el caso de Navarra, señalan también que es "probable" que a lo largo del séptimo mes del año se pueda relajar el uso de la mascarilla en ciertos espacios.

A favor de plantear este debate también se han posicionado Comunidades como Baleares, Galicia o la Comunidad Valenciana. En el caso de esta última, se propone abordar una nueva norma que regule el uso de la mascarilla en la que se establezca unas reglas generales de los espacios en los que se puede eliminar como playas o montaña, y se introduzca asimismo un semáforo para flexibilizar su obligatoriedad en el resto de lugares en función de la situación epidemiológica y el ritmo de vacunación de cada autonomía.

Por su parte, Galicia se ha mostrado partidario de eliminar la mascarilla en exteriores en determinados contextos en próximas semanas, pero señalan que la decisión depende de los acuerdos estatales ya que está regulado por ley. En este sentido, la Xunta tomará una decisión una vez que cuente con toda la información.

Baleares podría "asumir" que se retirase la obligación de llevar mascarilla en exteriores, si bien apuntan que "un problema es que la situación no es igual en todas las Comunidades".

En el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo regional ha defendido que las decisiones sobre el uso de mascarilla en exteriores se deberían adoptar por consenso a nivel nacional.

"NO PODEMOS ARRIESGAR"

En el lado opuesto de estas autonomías se han posicionado ya Andalucía, Castilla y León, Cantabria y el País Vasco, que coinciden en señalar que es "precipitado" plantear el debate que se ha suscitado en las últimas fechas sobre el uso de la mascarilla.

En esta línea, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha considerado "precoz" poner fecha ya al final de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos y ha abogado por esperar a fases con datos de "nivel de normalidad".

Por su parte, la gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Celia Gómez, ha señalado que la decisión de abandonar el uso de mascarillas en la calle se tomará en base a lo que recomienden los expertos, pero ha defendido que "no se puede arriesgar" ni "adelantar decisiones" que puedan suponer "un paso atrás" en la tendencia de descenso de la pandemia, "como está pasando en algún otro país".

En Andalucía, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha subrayado este martes que se sigue defendiendo la utilización de las mascarillas como "arma esencial" contra el coronavirus, y no contempla ni plantea por ahora "alternativas diferentes" a su uso obligatorio.

En términos parecidos se ha expresado la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, quien ha descartado relajar, "al menos, de forma inmediata", el uso de la mascarilla porque todavía hay que ser "prudente". Además, ha recordado que el Gobierno central el que tiene que modificar una ley estatal para que se pudiera llevar a cabo esa decisión.