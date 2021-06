El alcalde de Santiago reivindica la labor de su gobierno durante la pandemia: "Fuimos una herramienta útil"

"Si hay algo de lo que me puedo sentir orgulloso es no solo de hacer frente al reto que se nos presentó, sino también de hacer la hoja de ruta que teníamos trazada", ha manifestado el regidor de la capital gallega en un desayuno informativo ofrecido junto a los nueve concejales que conforman su equipo.

En esta comparecencia con motivo del ecuador del mandato, ha asegurado "los grandes temas estratégicos" incluidos en su programa "hoy están todos en marcha". "Y se están dando pasos decisivos, lo que no pasó en los años anteriores", ha afirmado.

Con todo, tras incidir en que se puso "el camino en marcha", ha sostenido que ahora toca "resolver los problemas que surgen en el día a día hasta que todo funcione perfectamente". Entre otras cuestiones, ha citado la puesta en marcha de la administración electrónica, la Edar de A Silvouta y la terminal de viajeros del AVE.

"Que quiero decir, hay una hoja de ruta que está en marcha y todos podemos ver cómo hay etapas que se están cumpliendo y todos vemos que esa hoja de ruta tiene que seguir, que no se concluyó", ha señalado para referirse también al colegio Peleterio, "la pieza que falta para completar el Ensache" y de cara a la que "se necesita el compromiso de resto de fuerzas".

"Tenemos la oportunidad y la voluntad pero alguien más tiene que participar en la oportunidad y tener la voluntad de servir al conjunto de los ciudadanos", ha señalado en referencia a los grupos de la oposición.

GOBIERNO "DIALOGANTE"

En el desayuno informativo Bugallo también ha asegurado que tanto él como su gobierno es "dialogante". "Este es un gobierno dialogante, pero también es un gobierno que asume responsabilidades y toma decisiones", ha afirmado para insistir en que "dialogan con la oposición" pero "al final tienen que asumir responsabilidades".

"Dialogar y hacer lo que nos dicen no siempre coincide porque la responsabilidad es nuestra y a veces se nos dicen cosas distintas y contradictorias", ha apuntado al ser preguntado por las críticas de los otros grupos.

Dicho esto y preguntado por si su equipo debe de hacer autocrítica en algunos aspectos, Bugallo ha insistido en que su gobierno "que hizo un gran trabajo en un momento difícil". "No solo es mi percepción, sino que eso está medido y el conjunto de la ciudadanía de Santiago entiende que la ciudad está en buenas manos", ha señalado.

Además, preguntado sobre el funcionamiento interno de su gobierno, ha destacado la cohesión con la que trabaja su equipo. "Un equipo es una cosa y que pueda haber percepciones distintas es otra", ha manifestado para poner en valor el hecho de que haya personas que aporten distintas "sensibilidades y visiones". "Un equipo en el que todos piensen los mismo que yo, no es un equipo", ha afirmado.

FUTURO

Por otra parte, cuestionado sobre si optará a un nuevo mandato dentro de dos años, ha expresado que aún no ha pensado en esta cuestión. "Me estoy preocupando de mantener el barco a flote en un temporal como el que estamos, eso es lo que me ocupa y lo que me preocupa", ha afirmado.

Dicho esto, ha asegurado que en un determinado momento habrá que "inevitablemente" abordar este asunto. "Pero cuando llegue ese momento ya se abordará, mientras tanto, lo que tenemos es que estar en el día a día", ha apuntado.

Además, ha afirmado que su ambición política se limita a Santiago. "Mi plan de vida es, cuando acabe esta etapa, irme para mi casa, no vengo aquí como una plataforma", ha dicho.