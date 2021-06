El Ayuntamiento prepara la convocatoria de 152 plazas en turno libre

En este sentido, ha adelantado que en turno libre se convocarán un total de 152 plazas. A continuación, vendrán los procesos de consolidación.

Así lo ha manifestado en su intervención con motivo de la proposición presentada por el Grupo Ciudadanos sobre la Relación de Puestos de Trabajo municipal, a fin de convocar de manera urgente las plazas que llevan años en comisiones de servicios 'irregularmente'.

Y a mayores, está prevista la evaluación y análisis de todos los puestos de trabajo, de cara a la valoración de cada uno. Este trabajo será uno de los que defina hacia donde tiene que ir la transformación organizativa

Pineda ha recalcado que a la llegada al Gobierno local, se aprobó una modificación "importante y profunda" de la Relación de Puestos de Trabajo, que condicionó la necesidad de hacer nombramientos de manera provisional. Eso sí, ha matizado que estos nombramientos no fueron "ni ilegales ni irregulares".

También ha indicado que el Gobierno local es consciente de la necesidad de una transformación organizativa de la Administración local, que incluye reducir la provisionalidad de la plantilla.

Además, ha justificado que cuando accedieron a la Alcaldía llevaban sin ejecutar las Ofertas de Empleo Público desde 2016, a lo que ha sumado otras dificultades, como sentencias en contra de RPT aprobadas o que hubiera más de 80 empleados laborales ocupando puestos de funcionario.

Es por ello, que como alternativa a la proposición de Ciudadanos, han presentado una enmienda PSOE e IU, que fue aprobada en el Pleno por unanimidad, para presentar, antes de que finalice el año, en el seno de la Comisión de Hacienda y previa negociación colectiva, un cronograma para la ordenación de los recursos humanos municipales, incluyendo todos los procesos pendientes, tanto para la cobertura de vacantes como para la provisión de puestos.

Se prestará especial atención a los que contribuyan a dotar de mayor estabilidad a la plantilla municipal, priorizando la provisión definitiva de aquellos puestos cubiertos de forma provisional que excedan los plazos máximos previstos en la normativa vigente para estas situaciones.

El edil de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo, previamente, había asegurado que en el Ayuntamiento se estaba "abusando" de procedimientos extraordinarios, como las comisiones de servicio.

De estas, ha recalcado que se otorgaron 85 solo en este mandato, que sumadas a las ya heredadas, dan un total de 176, algunas desde hace 13 años. Esto, según él, evita promocionar a funcionarios más preparados.

Pérez Carcedo ha incidido en que de lo que hablan no es de colocar a gente si no de promocionar a funcionarios. Ha llamado la atención sobre que no se impulsen los procesos selectivos, cuando ya se sabe que va a haber determinadas jubilaciones. Se eligen a quienes ocupan esas comisiones de servicios por parámetros subjetivos, según él, algo con lo que quiere acabar Ciudadanos porque así lo determina la Ley.

Foro, por su parte, ha defendido que no son puestos a dedo, sino funcionarios que han sacado su oposición, "totalmente válidos". Ha reconocido, asimismo, que es una situación no fácil de resolver, al tiempo que ha rechazado que sean puestos politizados.

Desde Podemos-Equo Xixón, se ha criticado la "nefasta" política de personal llevada a cabo por el Gobierno municipal, ignorando el derecho a la promoción de funcionarios, según la coalición morada y verde. Han urgido, por ello, a no demorar más tarde de este año la solución.

Por parte de PP y Vox, se ha defendido que haya procesos de selección que atiendan a criterios de "mérito y capacidad" e, incluso desde el grupo 'popular', se ha defendido una administración "profesionalizada".