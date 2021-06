La reforma del Palau començarà per la Sala Iturbi per a poder reprendre l'activitat abans de finalitzar les obres

El pròxim 30 de juny acaba el termini per a l'entrega del projecte de les obres de l'edifici del Palau de la Música de València, després del qual s'iniciarà "immediatament" la licitació de la intervenció, que començarà per la Sala Iturbi a petició del propi auditori per a poder compatibilitzar l'activitat a l'edifici abans de la finalització de la reforma.

"Al març es va adjudicar el projecte complet de l'obra i, a partir d'ací, es va donar tres mesos per a finalitzar-lo. El 30 de juny és el dia que, com a molt tard, aquesta empresa que ha fet el projecte d'obra l'haurà d'entregar. Una vegada entregat, immediatament s'inicia la licitació de l'obra", ha explicat Tello durant l'acte de presentació del Festival de Jazz de València a preguntes dels mitjans.

Les obres tindran en compte dues peticions elaborades des del Palau, que són la cura de l'acústica i l'inici per la Sala Iturbi. D'aquesta forma no caldrà acabar la reforma per a reprendre l'activitat del Palau, ha assegurat Tello.

"És compatible perfectament que s'estiga arreglant la façana de l'edifici i que la sala es puga utilitzar", ha afirmat. En concret, l'ordre sol·licitat pel Palau per a dur a terme les obres és començar per la Sala Iturbi, continuar amb la Sala Rodrigo i acabar amb la façana i la Sala d'Exposicions.

La reforma de la Sala Rodrigo anirà després de la Iturbi, "la nostra sala gran" -segons explica Tello- a causa que "per a la Rodrigo hem trobat el substitut de l'Almudín, que està funcionant molt bé". Així, ha apuntat a la possibilitat de continuar amb la Rodrigo i utilitzar l'Almudín com una subsede del Palau que "funciona de meravella"

Preguntada pels possibles terminis de l'obra, Tello ha afirmat que "no va a durar tant". "Tots els tràmits previs sempre duren molt més que les pròpies intervencions", ha explicat, a més de confirmar que la data prevista per a la finalització continua sent 2023.

Així mateix, la presidenta del Palau de la Música ha reiterat que les obres de l'edifici són competència de la regidoria de Gestió de Recursos de l'Ajuntament de València, encapçalada per Luisa Notario. "No obstant això, estem pendents", ha afegit.