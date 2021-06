Cvirus.- La Generalitat destinarà 4,8 milions més en ajudes per a l'oci nocturn

Així ho ha avançat durant la sessió de control en el ple de les Corts, davant les queixes del PP per la "fallida" de la meitat de l'oci nocturn valencià i per la falta d'ajudes per a tots els sectors afectats per la crisi.

Puig ha reconegut que les ajudes són "molt insuficients" però ha recordat que en l'anterior crisi de 2008 "no va haver-hi una resposta ni del Govern ni de la Generalitat" quan governaven els 'populars'. "Hem fet el que hem pogut", ha asseverat, destacant els mil milions de subvencions com una gran injecció.

També ha assegurat que la Comunitat és la regió que més diners ha destinat a l'oci nocturn, mitjançant una línia específica de huit milions en ajudes directes que ha beneficiat a més de 600 autònoms i empresaris. "El 95% ja està pagat", ha recalcat, la qual cosa suposa 7,6 milions.

Segons les seues xifres, un total de 143 discoteques, sales de festa i ball han rebut ajudes d'entre 28.500 i 100.000 euros per local, mentre 453 pubs, cafés-teatre i altres establiments han obtingut 7.000 euros cadascun.

Ara, amb l'ampliació de 4,8 milions, l'objectiu és que les subvencions arriben a més d'1.130 empresaris i autònoms de l'oci nocturn de la Comunitat, que des de la setmana passada sense toc de queda pot obrir fins a les dos del matí, sense pista i amb limitacions d'aforament.

ORTIZ (PP): "D'ANUNCIS NO VIUEN ELS VALENCIANS"

Com a síndica del primer partit de l'oposició, la 'popular' Eva Ortiz s'ha fet ressò dels valencians que porten "molt temps patint i al límit", ha denunciat que les ajudes "sempre arriben tard i són insuficients" i ha inquirit a Puig si confia en la ràpida recuperació econòmica de la Comunitat.

També li ha urgit a reobrir l'oci nocturn com abans de la pandèmia per a evitar el "descontrol" dels botellons del cap de setmana passat, amb la destrossa de quiosquets en platges de València. I s'ha queixat que el turisme acumula pèrdues d'11.000 milions mentre els britànics encara no poden viatjar lliurement i "res se sap de l'IMSERSO".

En aquesta línia, Ortiz ha mostrat el seu suport a altres sectors com el xicotet comerç, del que "el 15% ha hagut de baixar la persiana de forma definitiva i no rep ni pla Resisteix ni Resistir +", o el calçat amb "el 90% en ERTO per a sobreviure, 19.000 llocs de treball menys i una caiguda del 40% en vendes i del 19% en exportacions".

"Tots segueixen esperant que vetle pels seus interessos i no els deixe en l'estacada", ha etzibat a Puig, acusant-li d'acatxar el cap, fugir de les seues responsabilitats com president i mirar cap a un altre costat. I ha resolt: "D'anuncis no viuen tots els valencians, és important que reaccione com més prompte millor. Si no va ajudar, faça'ns un favor un favor, o aporta o s'aparta".

PUIG: "TENIM ABSOLUTA CONFIANÇA EN ELS VALENCIANS"

En la seua rèplica, el també líder del PSPV ha justificat que l'oci nocturn "no pot obrir perquè encara estem en pandèmia i aquesta setmana teníem brots en aquests espais". Però ha confiat que el pròxim mes de juliol "es puga avançar en la màxima normalitat" i ha garantit que la superació de la pandèmia està en l'horitzó.

Ha volgut deixar clar que el govern del Botànic, que comparteix el seu partit al costat de Compromís i Unides Podem, té "absoluta confiança" en la capacitat dels valencians per a resistir, reaccionar i "reinventar-se", recordant que el primer és superar el virus i que la Comunitat porta tres mesos amb la incidència acumulada més baixa.

És més, ha augurat que la Comunitat eixirà més ràpid de la crisi que altres autonomies per les capacitats del seu teixit industrial, ha ressaltat l'evolució positiva de les exportacions i ha apuntat com a objectiu arribar als dos milions d'afiliats a la Seguretat Social, després d'aconseguir 1.923.098 cotitzadors al maig.

Ximo Puig també ha destacat les perspectives econòmiques positives per a la Comunitat "dins de l'enorme dificultat", com la del BBVA que estima que serà la tercera que més cresca en 2021 després de Balears i Canàries i la quarta que més ocupació generarà, "per damunt de la mitjana i bastant més que Madrid".

També ha destacat la reducció de l'atur, l'augment de les exportacions o la previsió de rebre dos milions de turistes estrangers i set milions nacionals durant aquest estiu. Tot açò, segons ell, forma part d'un contracte social que espera anar millorant perquè "a tots els ciutadans els arribe el resultat de la política econòmica".

"Està clar que hem tingut una crisi terrible, però anem pel camí correcte malgrat totes les dificultats", ha rematat apuntant a la vacunació com el gran actiu per a la recuperació econòmica.

CONTRA ELS "PROFETES DE L'APOCALIPSI" DE VOX

I davant les crítiques de Vox per la gestió "negligent i criminal" de la crisi, Puig ha insistit que les perspectives econòmiques són positives i ha rebutjat les seues "profecies de l'apocalipsi". Afortunadament, al seu juí, eixes profecies han fracassat: "Els principals analistes financers diuen que va a ser la comunitat que més va a créixer en els dos pròxims anys. Això pareix que els pesa".

Ha enlletgit a aquest grup que en l'ecuador de la legislatura s'atrevisca a titlar al Botànic de govern estafador, criminal i negligent, ironitzant amb que "se'ls acabarà el diccionari" d'adjectius. "Les trompetes de l'apocalipsi toquen a pulmó sencer i no han encertat ni una", ha il·lustrat.

El president valencià ha recordat així quan Vox va dir al març que venia una "quarta onada de caràcter immediat", que la volta al col·legi seria "un desastre" o que les vacunes suposarien "un fiasco". "La justícia els ha parat els peus diverses vegades i ha tombat els seus arguments", ha recalcat en relació al rebuig del TSJCV als recursos d'aquest partit contra les restriccions.

En el seu torn, la síndica de Vox, Ana Vega, ha negat que siguen els "genets de l'apocalipsi" i ha acusat Puig de prometre ajudes i "només donar atur, cues de fam i deutes". "Darrere de cada negoci tancat hi ha un somni trencat i la impotència de veure com s'arruïnen els mateixos de sempre", ha lamentat recordant que el lema del Botànic és no deixar a ningú arrere.

Aquesta diputada alacantina ha urgit Puig a defendre el transvasament Tajo-Segura "sense embuts" i a protegir l'agricultura autòctona, a més de criticar que "fomente la cultura del deute" perquè les ajudes destinades a autònoms requereixen que hagen tingut deutes.