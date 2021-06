La reina Letizia ejerce de anfitriona con la primera dama de Corea y demuestra que el 'animal print' también es elegante

Desde que ayer llegasen a España el presidente y la primera dama de Corea, tanto el rey Felipe como la reina Letizia han demostrado ser los perfectos anfitriones, dando a conocer nuestro país y cultura.

Esta mañana Doña Letizia ha acompañado a la primera dama, Kim Jung-Sook, a la Sede de la Fundación Once, donde han organizado una visita para conocer de primera mano la labor que desarrolla esta institución.

En esta cita, la reina ha deslumbrado tanto a la prensa española como a la coreana con un vestido midi muy favorecedor de Massimo Dutti, con un escote de lágrima y estampado animal print, demostrando que también puede ser muy elegante.

Doña Letizia con la primera dama Kim Jung Sook. GTRES

Este modelo pertenece a la colección que sacó la firma 2019 (con un precio de 99 euros cuando salió a la venta) pero que ella no estrenó hasta el año pasado en Asturias, cuando realizó su gira terminado el confinamiento por todas las Comunidades Autónomas.

Aunque en aquella ocasión la reina lo combinó con unas alpargatas, para hoy se ha decantado por unos stilletos destalonados de Carolina Herrera (misma marca que la cartera) a tono con el estampado del vestido, que le dan un toque más formal al look.

La reina Letizia se suma a la tendencia del moño bailarina. GTRES

Para las joyas, la reina ha preferido los accesorios discretos con unos pequeños pendientes de aro y, por supuesto, no podía faltar su anillo de oro de Karen Hallam.

Para el look de belleza, Letizia continúa con su gesto de dejar las canas al natural y ha optado por recoger su cabello en un moño de bailarina, un peinado muy en tendencia que ya le hemos visto a Sara Carbonero y que la reina no deja de recurrir a él para sus compromisos oficiales.

Con este estilismo, Doña Letizia deja claro que las españolas no tienen nada que envidiar del savoir faire de las francesas, combinando la elegancia y la belleza con la comodidad y la naturalidad.