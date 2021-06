Galicia tiene tres jóvenes, uno de 22 años, ingresados en UCI y Sanidade avisa: "No son ajenos al virus"

20M EP

NOTICIA

Las autoridades sanitarias gallegas llaman a no bajar la guardia ante el coronavirus y, especialmente, este miércoles han lanzado un mensaje dirigido a los jóvenes, la población en la que todavía no ha empezado la vacunación. "La gente joven no es ajena al virus", ha advertido el conselleiro de Sanidade, quien también ha señalado que "además puede llegar a necesitar los ciudades de las unidades de intensivos".