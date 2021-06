Llum Barrera pierde varias tallas gracias a un efectivo método de adelgazamiento: "Lo hago por sentirme bien"

Llum Barrera se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles en la televisión de nuestro país. Su carácter y su gracia natural han hecho que sea una de las actrices mejor valoradas desde que, con su papel en Aquí no hay quien viva, se consagró como una estrella de la pequeña pantalla.

La humorista, madre de un niño de once años, vive un momento de su vida en el que la ilusión y el optimismo son protagonistas gracias al nuevo método de adelgazamiento al que se ha sometido y con el que se siente mejor consigo misma.

En una conversación con la revista Semana, la actriz ha revelado que la hazaña ha sido gracias a Pronokal, un método eficaz para la pérdida de peso que ha logrado que Llum haya rebajado varias tallas y, con ello, mejorar su salud y su autoestima. Eso sí, sin perder ni un gramo de su sentido del humor. "Imagino que si me hacen una foto para una revista me seguirán sacando pegas. Me da igual porque no soy una chica de Victoria's Secret. Ellos se lo pierden", bromeaba.

"Siempre digo que no es tanto por estética, sino por sentirme bien, con energía. Nunca he sido delgada y nunca voy a serlo, ni falta que me hace. A mí me gusta sentirme bien con mi cuerpo", agregaba Barrera que, además, asegura que nadie tiene poder sobre su físico: "¿Quién me tiene que decir a mí cómo tengo que ser para salir en la tele o encima de un teatro? Creo que eres bella con una tala 36 y con una 44".

Sin embargo, la actriz ha confesado que la doctora Ana Carmona se puso en contacto con ella porque, al parecer, cuando la veía en la televisión la notaba hinchada. Recuerda, no obstante, que la primera fase es "la más dura porque tienes que cambiar tus hábitos, pero en la primera semana ya te haces a ello y es muy fácil porque Pronokal no deja de sacar nuevos productos".

El cambio, eso sí, "se nota inmediatamente" puesto que "es una dieta muy rápida y efectiva". "Te viene muy bien porque a los quince días ya notas que la ropa te sienta mejor. Yo a los quince días ya me había deshinchado", añadía la actriz que, además, se ha sometido a un estudio genético del metabolismo para poder personalizar su tratamiento. "Yo me puedo matar en el gimnasio, pero a mi cuerpo, si no le quito la ingesta de según qué alimentos, no le sirve para nada", detallaba la intérprete.

"Me recetaron Drenacel-K de Pronokal y estoy encantada. Se trata de un complemento alimenticio a base de extractos vegetales que es drenante y es estupendo porque a mí los drenantes me bajan muchísimo la tensión y ese no. Además, me mantiene muy activa y esa es la clave: encontrar el método que va bien con tu metabolismo. Sin ninguna duda, el estudio dio en el clavo", detallaba.

Este ha sido, sin embargo, uno de los años más duros para la intérprete, que perdió a su madre en 2020: "Era una juerguista y le quitaron toda su vida. Mi madre no murió por el Covid, mi madre murió de pena, como ha muerto muchísima gente mayor. Tampoco era tan mayor, tenía 82 años", explicaba emocionada.