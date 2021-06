La Generalitat celebrará cuatro jornadas profesionales en Promercat, un 'film market' paralelo a Cinema Jove

Según ha indicado la Generalitat en un comunciado, esta iniciativa nace como un mercado audiovisual profesional de carácter presencial, especializado en la coproducción y dirigido al sector audiovisual. El objetivo es generar un mercado en que puedan coincidir productoras que buscan u ofrecen proyectos de coproducción.

Además, durante dos jornadas se trabajará en la internacionalización de proyectos audiovisuales valencianos y la distribución de películas valencianas. El propósito final es la "consolidación, dinamización e internacionalización del sector audiovisual valenciano en cuanto a la coproducción".

Promercat también busca "crear sinergias entre los diferentes agentes del sector audiovisual" para impulsar las coproducciones audiovisuales valencianas y abrir una ventana para otras producciones estatales e internacionales.

La primera edición de Promercat será inaugurada el martes 22 de junio, a las 9.15 horas, en el salón de actos Carmen Alborch del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), por la secretaria autonómica de Cultura y Educación de la Generalitat Valenciana, Raquel Tamarit; la directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), Nuria Enguita; la presidenta en funciones de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CMVC), Mar Iglesias, y la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (CCMA), Nuria Llorach.

CONFERENCIAS Y 'PITCHES' EN EL IVAM

En esta primera jornada se celebran los 'pitchs' y las conferencias de Promercat Valencià, un mercado dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en valenciano, donde participarán productoras y profesionales del ámbito lingüístico valenciano (Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears), así como las respectivas televisiones: À Punt, TV3 e IB3.

Promercat Valencià está dirigido a proyectos de ficción, tanto largometrajes como series, en versión original en valenciano. Para el encuentro se han seleccionado doce proyectos, de los cuales ocho son largometrajes de ficción, dos miniseries y dos series.

Después de la inauguración, a las 9.30 horas, tendrá lugar la mesa redonda '¿En el nuevo mercado qué es el papel de las instituciones y de las televisiones públicas?'.

En este primer encuentro participan el director general del IVC de la Generalitat Valenciana, Abel Guarinos; el director general del Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya, Miquel Curanta; el director general de À Punt, Alfred Costa; el director general de TV3, Vicent Sanchis, y el director general de IB3, Andreu Manresa.

A las 10.45 horas, se celebra la mesa redonda '¿Qué es el modelo de la televisión pública? ¿Qué contenidos pueden ofrecer las televisiones de proximidad?'.

En el debate participan el director de Contenidos de À Punt, César Martí; el director de IB3 TV, Joan Carles Martorell, y el jefe de Contenidos y Programas de Televisió de Catalunya (TVC), Sigfrid Gras, moderados por la directora técnica de Promercat, Joana Chilet.

A las 12.30 horas, se celebran los 'pitchs' de los doce proyectos seleccionados: 'Aigües mortes' de Bastera Films (Mallorca), 'Delta' de Veranda (Barcelona), 'Elevated' de Jaibo Films (Alicante), 'Favàritx' de Empàtic (Menorca), 'L'home dels nassos' de Aguacate&Calabaza (Barcelona), 'La otra madre' de Pyewacket Films (València), 'La invasión de los bárbaros' de Stanbrook (València), 'La seducción' de Érase una vez Films (Barcelona); 'La terra negra' de Olivo Films (València), 'Les vacances de Mara' de Tarannà Films (València), 'Olio' de CEF Produccions (Mallorca) i 'Tu no eres yo' de Proyecta Films (València).

Las conferencias y los 'pitchs' se celebran en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), coorganizador del mercado, junto al Institut Valencià de Cultura.

Por la tarde, desde las 16.30 horas hasta las 19 horas, se inician las reuniones B2B entre los representantes de los proyectos audiovisuales seleccionados para Promercat Valencià y las productoras invitadas.

PROMERCAT ESTATAL E INTERNACIONAL

La segunda jornada profesional es Promercat Estatal, dedicado a las producciones audiovisuales que buscan la coproducción en el ámbito estatal. Está dirigido a proyectos de largometrajes de ficción para cine o televisión. Se han seleccionado 11 proyectos procedentes de València, Alicante, Mallorca, Pontevedra y Málaga.

La jornada del miércoles se inicia en el IVAM, a las 9.30 horas, con la ponencia '¿Qué es la apuesta del Institut Valencià de Cultura?' del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, José Luis Moreno.

A las 12.30 horas, los 'pitchs' de los once proyectos seleccionados por Promercat Nacional: 'A la cara' de Langosta Films (Alicante), 'A través de la noche' de Pegatum Transmedia (València), 'Antes del Invierno' de The Fly Hunter (València), 'Deja en paz a los muertos' de Marben Media (València), 'El rey lombriz' de Laconda Producciones (Pontevedra), 'Esa fiera condición' de Oscar Chirivella (València), 'Hercúlea' de Danidog Films (Málaga), 'Karen y Julia' de Inaudita, Maluta Films i El Camino PC (València), 'Moduleros' de TV On Producciones (València), Ofelia de Nakamura Films (València), i 'Torreta & Sebastian' de Solworks (Mallorca).

De las 16.30 a las 19 horas, se celebran en el Centre del Carme las reuniones B2B entre los representantes de los proyectos de Promercat Estatal y las productoras invitadas.

Mientras, el jueves se celebrará Promercat Internacional, dedicado a las producciones audiovisuales valencianas que buscan la coproducción en el ámbito internacional. Está dirigido a proyectos de largometrajes y series de ficción.

La jornada se inicia en el IVAM, a las 10 horas, con la ponencia (en línea) 'El poder de las historias' de la directora de Contenidos de Netflix España, Verónica Fernández.

De las 16.30 a las 19 horas, se celebran en el Centre del Carme las sesiones de asesoría para los tres proyectos seleccionados en el Promercat Internacional: 'My body in your light' de Fresno Films (València), 'Trazo crítico' de TV ON Producciones (València) y 'The Inner Life' de Pangur Animation (València).

Mientras, el viernes será el turno de Promercat Distribución, dedicado a las producciones valencianas que buscan distribución estatal o internacional y está dirigido a largometrajes cinematográficos de ficción.

La jornada se inicia en el IVAM, a las 10 horas, con un debate sobre la distribución cinematográfica y la cadena de valor.

A las 12.15 horas, tendrán lugar las presentaciones de los seis films valencianos que participan en Promercat Distribución: 'Asamblea' de Nakamura (València), 'Cosas que hacer antes de morir' de The Fly Hunter (València).

'Lo que sabemos' de Pegatum Films (València); 'La desvida' de EOC Produccions (València), 'Posidonia' de Jaibo Films (Alicante) y ' Un círculo en el agua' de Stanbrook (València), De las 16.30 a las 19 horas, se celebran en el Centre del Carme las reuniones entre los representantes de los seis largometrajes seleccionados y las distribuidoras invitadas.

La selección de proyectos audiovisuales se ha hecho a través de una convocatoria pública, cuyo plazo finalizó el pasado 14 de mayo.