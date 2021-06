Carmen Bazán se queda sin su chalet, que se vende por casi 100.000 euros

La casa donde Carmen Bazán vivía hasta hace pocas semanas está a la venta por 95.300 euros. De momento, la madre de Jesús y Carmen Janeiro permanece instalada en la finca de Ambiciones y estaría pensando dónde establecer su vida.

La matriarca del clan se ha quedado sin el chalet donde habitaba en la tranquila urbanización gaditana El Bosque, por lo que ahora está en busca un nuevo hogar más asequible y que esté cerca de su tierra, según informa Diez Minutos.

El diario La razón contó el pasado mes de abril que Bazán no atravesaba un buen momento a nivel económico, pues la vivienda le habría sido embargada por impago de la hipoteca. La propiedad se construyó en 2005, pero la exmujer de Humberto Janeiro la adquirió una década después.

🔵 #EXCLUSIVA La madre de Jesulín, que ahora está instalada en la finca Ambiciones, estaría pensando dónde va a vivir. Al parecer, no quiere irse muy lejos porque disfruta mucho ejerciendo de abuela en Cádizhttps://t.co/5VtPMytebE — Diez Minutos (@diezminutos_es) June 16, 2021

Asimismo, en 2017 ya explicó que no gozaba de demasiados ingresos, aunque confiaba en la ayuda de sus hijos. "Vivo con una pensión de 487 euros. He comprado el sofá y algún mueble, todo lo demás es de mi hija Carmen. La casa no me la ha regalado nadie, estoy pagando una hipoteca, aunque si me hiciera falta tengo cuatro hijos maravillosos que la pagarían", contó a la revista Lecturas.

Ahora, tal y como informa Diez Minutos, Bazán pasa el tiempo en Ambiciones bajo el cuidado de una prima suya mientras el chalet forma parte del tablón de anuncios de Idealista.

"Casa adosada con terraza. Se encuentra ubicada en en centro del municipio, a pocos metros del Ayuntamiento de Prado del Rey. Dispone en sus proximidades de todos los servicios comerciales necesarios, además de locales de turismo y restauración. El municipio se encuentra rodeado de zonas verdes y rutas para hacer senderismo. Infórmese sin compromiso", reza el anuncio.

La vivienda ocupa 93 metros cuadrados y, además de disponer de una gran terreza, cuenta con una piscina comunitaria. No obstante, la inmobiliaria avisa de que la casa necesita una reforma, ya que la cocina está sin grifos, hay armarios desprovistos de puertas y el patio no está arreglado.