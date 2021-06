El PSOE critica que PP "ha dejado abandonado durante 30 años" el paseo marítimo de El Palo

Tras criticar la última inversión municipal "de apenas 100.000 euros que no han dado ni para pintar el pavimento", Pérez ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "la puesta en marcha de un plan integral de mejoras y de rehabilitación que requeriría de, al menos, ocho millones de euros, porque incluso las luminarias son de la época de Pedro Aparicio como alcalde".

Así lo ha manifestado durante una visita a este paseo marítimo, en el distrito de Málaga Este, junto al concejal socialista Mariano Ruiz y un grupo de vecinos.

"Estos residentes nos informan que los 100.000 euros que ha destinado De la Torre apenas ha servido para tapar las vergüenzas de un paseo por el que transcurren cada día decenas de miles de personas", ha señalado Pérez, al tiempo que ha indicado que "el pavimento está roto en muchísimos tramos, dando lugar a tropezones, como el que sufrió Eloisa que le obligó a pasar por quirófano por una fractura de muñeca y varios puntos en su rostro tras una aparatosa caída al meter el pie en un socavón".

Para el socialista, "poner en marcha este plan integral que pedimos desde hace años no sólo es dar seguridad a los vecinos. Es responder a una demanda cada vez mayor de los turistas, que eligen este lugar para pasear, ir a la playa y tomar unos espetos, enriqueciendo al comercio y a la hostelería local de la que viven centenares de familias de El Palo".

No obstante, ha dicho, "¿qué se puede esperar de un concejal responsable del distrito, Carlos Conde, que no pisa El Palo, que no lo conoce y que no vive aquí, como nuestro concejal Mariano Ruiz?".

Para Pérez, "el paseo marítimo de El Palo es envidiable para multitud de municipios costeros de Málaga que no tienen una estampa igual, pero que sí los cuidan con mimo. Los malagueños no debemos permitir esta dejadez absoluta".

De igual modo, el portavoz socialista ha pedido al regidor "amplitud de miras, que piense cómo va a pedir fondos europeos para alcanzar los cerca de ocho millones de euros que hemos cuantificado para la reforma integral del paseo marítimo. Hay que velar también por las personas que tienen problemas de movilidad en su acceso a la playa y en su desplazamiento por el paseo".

Por su parte, Ruiz ha reiterado que el paseo marítimo de el Palo "está abandonado desde hace 30 años por el Partido Popular. De hecho, hay diferencias enormes en cuanto a los diferentes barrios dentro del distrito. Este agravio lamentablemente se traduce en carencias importantes en materia de limpieza y de movilidad".

También en relación con el estado del paseo marítimo, "nos parece una absoluta vergüenza su estado lamentable con pavimento levantado, vegetación descontrolada y con pérgolas inseguras que sufren derrumbe constantemente".

"Los vecinos y los socialistas no entendemos cómo el PP permite que este paseo marítimo, con gran importancia por su oferta gastronómica, por su atractivo medioambiental e, incluso, cultural, un barrio marinero popular que podría ser una joya de la corona para esta ciudad, esté abandonado por el alcalde de Málaga, que insulte a sus vecinos y vecinas con la ridícula inversión de 100.000 euros para pintar y tapar cuatro agujeros con cemento", ha explicado.

Por último, ha reiterado al equipo de gobierno "que abandone la política de grandes inversiones y proyectos faraónicos y se ponga a trabajar por los barrios. En el paseo marítimo son los propios residentes quienes lo cuidan echando ellos mismos cemento en los muretes rotos y pintando desconchones, además de limpiar las aceras que dan a las puertas de sus casas".