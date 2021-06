Puig defèn la necessitat d'una normativa estatal que "recolze els avanços" de la Llei Trans valenciana

Així ho ha argumentat el president en la sessió de control en Les Corts, preguntat per la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima. Tant Llima com el portaveu de Compromís, Fran Ferri, han instat Puig a posicionar-se respecte a la Llei Trans estatal, que no va superar el primer tràmit en el Congrés en votar en contra PP i Vox i abstindre's el PSOE.

En aquest sentit, Puig ha expressat el seu desig que la llei aconseguisca el "major consens possible", ja que "és necessària una legislació que faça realitat les demandes de les persones trans, que han de tindre els mateixos drets". "És una qüestió de drets", ha asseverat, i ha recordat que les persones trans constitueixen el grup més vulnerable d'aquest col·lectiu.

Per açò, per a emmarcar els avanços en els drets LGTBI, Puig veu neesaria una "bona llei capaç d'avalar-los jurídicament", i ha demanat blindar aquests drets perquè "tota la societat siga més decent". No obstant açò, ha alertat que "no n'hi ha prou amb canviar les lleis", i ha demanat "canviar la mirada" per a evitar la discriminació.

Per la seua banda, durant la seua intervenció, Ferri ha recordat les revoltes de Stonewall, que donen origen a la data de la reivindicació de l'Orgull LGTBI i ha remarcat que van ser persones trans els qui les van començar després de ser assetjades per la policia. "Aquesta data recorda les vegades que les persones LGTBI hem dit prou a l'assetjament. Els drets no es regalen", ha agregat.

En aquest sentit, ha incidit que del 2015 fins ara, el Botànic "ha pegat la volta" a les polítiques LGTBI i s'ha convertit en un dels territoris "avantguardistes" en la protecció d'aquest col·lectiu. No obstant açò, ha alertat de quatre de cada 10 agressions a la comunitat LGTBI han anat contra les persones trans.

També ha remarcat el patiment dels menors de 25 anys trans i la quantitat de suïcidis que es produeixen en joves. Davant açò, "la resposta no pot ser mai posar-se de perfil", per la qual cosa "l'unica resposta possible és aprovar una llei Trans i LGTBI".

"Que alce la mà qui haja perdut un sol dret perquè se'ns reconeixen els nostres a les persones LGTBI", ha manifestat Ferri. Davant la falta de resposta, Ferri ha conclòs: "La millor manera de no retrocedir és seguir avançant en sororitat i llibertat".

LLEI "PIONERA"

Per la seua banda, Lima ha defès la llei Trans valenciana, que ha sigut "pionera en protecció de drets i vides" dels col·lectius més vulnerables. De fet, ha destacat que pròximament s'inclouran noves millores per a "canviar nomenclatures arcaiques" que s'apliquen a les persones trans.

A més, ha remarcat que ara la Generalitat ja pot personar-se en procediments contra actes trànsfobs. També Puig ha remarcat açò, i ha recordat que l'administració valenciana s'ha personat en el cas d'una agressió trànsfoba a una persona per part de dos policies locals a Benidorm.

Respecte a l'àmbit estatal, Lima ha incidit que "necessitem que es desbloquege el tràmit del projecte de llei", que se sume a la valenciana i "blinde la igualtat real i efectiva".

Per açò, li ha demanat a Puig que "convença el seu partit al fet que seguisca la via valenciana" perquè "no s'abstinga de nou en la paralització d'un projecte de llei que només aspira que les persones se senten reconegudes en la seua diversitat". A més, Lima ha utilitzat la seua intervenció per a llegir el testimoniatge d'Aarón, un home trans.