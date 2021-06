Rocío Flores se convirtió, este martes, en la gran protagonista del programa de Tierra de nadie presentado por Carlos Sobera, la defensora de Olga Moreno tuvo un fuerte encontronazo con el Maestro Joao que se encontraba en plató como defensor de Tom Brusse. La conversación entre los colaboradores subió de tono y se terminó convirtiendo en un lanzamiento constante de reproches, todo esto comprendido en un clima de tensión tras la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco.

Este miércoles, Flores ha estado en el plató de El programa de Ana Rosa como colaboradora donde ha pedido disculpas públicamente por su comportamiento en el debate de Supervivientes. "Pido disculpas porque ayer entré en la provocación de todas, todas, me equivoqué, no fueron las maneras y cuando me equivoco lo tengo que asumir. Por otra parte también me equivoqué porque yo no me estaba dirigiendo al regidor sino a la persona encargada del público y, por otra parte, también pedir disculpas a Carlos que él no tiene culpa de nada", ha empezado diciendo la tertuliana.

No obstante, la hija de Antonio David Flores ha vuelto ha arremeter contra Belén Rodríguez, defensora pública de su madre, y ha comentado que no entiende por qué la colaboradora puede hablar en Supervivientes sobre temas de otros programas, en este caso el de Rocío, contar la verdad para seguir viva, y a ella no se le permite utilizar esto para defender a Olga Moreno. "Entendí que era el momento para decir que me parece injusto que se le juzgue por cosas de fuera y se me negó", ha añadido la colaboradora.

"Llegué a mi límite, creo que me he fallado a mí misma en el sentido de que llevo un montón de meses sin querer entrar en la provocación", ha comentado Rocío Flores. La colaboradora ha explicado que estalló con el Maestro Joao porque, según asegura, se dedica a hacer una campaña de acoso y derribo contra ella y su familia en plató, fuera de cámaras y en las redes sociales; "broté", ha añadido.

No caer en la provocaciones

El presentador Joaquín Prat ha querido lanzar un mensaje a su compañera y ha defendido que "estas son las reglas del juego" en televisión. El colaboradora ha aconsejado a la hija de Rocío Carrasco que aprenda a encajar mejor las críticas aunque no sean de su agrado. Su compañera, Ana Rosa Quintana, se ha unido a la defensa del colaborador: "Es inevitable. Tú lo que no puedes permitir es que una persona no diga lo que quiere decir de lo que quiera decir". La presentadora ha explicado que nadie es ajeno a lo que está ocurriendo fuera del concurso.

"Todavía eres muy inexperta y entras al trapo que no tienes que entrar y tienes que aprender que la televisión es un medio de comunicación donde lo ven muchas personas, lo ve mucha gente joven, muchos niños, hay un lenguaje que no se debe utilizar, hay unos modos que no se deben utilizar. No puedes censurar que nadie diga lo que le de la gana", ha sentenciado la conductora del magazine matutino. La joven colaboradora ha dado la razón a la presentadora y ha justificado su actitud por las supuestas provocaciones de Joao.

Presión mediática durante meses

Tras las palabras de sus compañeras, Rocío Flores se ha roto en directo y ha intentado explicar que perdió los papeles por la presión mediática que lleva lastrando desde hace meses. Ana Rosa le ha aconsejado que no mire las redes sociales, ya que tanto ella como el resto de colaboradores reciben decenas de críticas diarias de usuarios de internet. "¿Te enseño mi Twitter?", ha bromeado la periodista.

"Llegué a mi límite", Rocío Flores pide perdón en plató y es clara con el Maestro Joao: "Hace una campaña de derribo contra mi familia" #AR16J https://t.co/P3WZ5QZMNV — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 16, 2021

La defensora de Olga Moreno ha agradecido, muy emocionada, las palabras de sus compañeros, antes de volver a defender que se juzgue a la mujer de su padre como concursante. "Yo no pretendo que no se la juzgue por algo, porque al final ella también está hablando de la familia en Supervivientes, y lo acepto. lo que no acepto es que pasemos a otros términos", ha sentenciado la colaboradora.