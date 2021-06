Page pide a PP C-LM que interceda para que no salga adelante en el Congreso la propuesta para no variar caudales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido al PP regional que "haga todo posible" para que este jueves no salga adelante en el Congreso de los Diputados la Proposición No de Ley de su partido que pide que los caudales ecológicos no varíen, lo que supone "un duro golpe" para la región.