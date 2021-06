Detenido un nuevo acosador de Kendall Jenner que invadió su propiedad

En abril de este año, Kendall Jenner vivió la que fue a buen seguro una de sus semanas más difíciles: primero por el intruso que se bañó desnudo en su piscina pero, sobre todo, por el hombre que se había obsesionado con ella hasta el punto de querer matarla, Malik Bowker.

Finalmente, la influencer consiguió una orden de alejamiento de al menos cinco años por parte del juez, entendiéndose que Bowker debía permanecer en todo momento a más de 100 metros de la joven, así como de su casa, trabajo y vehículo, sin por supuesto realizar búsquedas sobre la dirección de Kendall o sus datos personales ni ponerse en contacto con ella por ninguna vía.

Pero ello no ha impedido que otros acosadores sigan queriendo acercarse a la Kardashian y el último, además, no solo ha invadido su propiedad, sino que no es la primera vez que lo intentaba. Aunque su identidad no ha sido revelada, se sabe que ya ha sido detenido después de entrar en la vivienda de Kendall en California.

De acuerdo a la información proporcionada por el portal TMZ, hace pocos días este hombre, cuya defensa es que quiere declararle su amor a la empresaria (y que se lo demuestra acosándola), consiguió saltar el muro exterior de la casa tras haber sido rechazados previamente sus intentos de pasar legalmente al complejo por los guardias de la urbanización en la que vive Jenner.

El joven de 23 años fue reconocido por la seguridad dado que antes de pretender llegar a la celebrity 'por las buenas' ya había intentado colarse en casa de Kendall en varias ocasiones, siempre con el salto del muro, que en esta ocasión le provocó un corte en la mano.

Afortunadamente en esta ocasión los guardias pudieron avisar a la policía antes de que escapara y fue detenido en su camino para para llegar a la puerta de la casa, que era su objetivo, aunque Kendall no se encontraba en la vivienda en esos momentos. Fue trasladado al hospital para recibir tratamiento urgente y tras ello se le fichó por un delito menor de allanamiento de morada. Tras diez horas en prisión salió liberado.

Kendall ya está, como en 2017, planteándose mudarse de nuevo a otra casa. Y lo hace por los mismos motivos: el asalto continuado de acosadores. Ella ya se ha quejado de que descubren su vivienda por culpa de los paparazzis que le hacen fotografías al salir de su propiedad y que luego a través de Internet la encuentran en aplicaciones de recorrido de calles. A pesar de sus quejas, por ahora solo ha podido reforzar su seguridad privada y pedir órdenes de alejamiento.