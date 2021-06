Puig asegura que el Gobierno es consciente de la infrafinanciación de la Comunitat: "Este partido se juega en Madrid"

"La unidad es fundamental porque este partido se juega en Madrid", ha recalcado en la sesión de control de Les Corts ante las críticas del PP por el "ninguneo" que hizo este martes la titular de Hacienda en la reunión con la Plataforma per un Finançament Just.

Este encuentro se produjo después de que la organización protestara ante el Congreso por la infrafinanciación, con presencia de todos los partidos del parlamento valenciano salvo Vox, sindicatos y patronal, para urgir al Gobierno a cumplir su compromiso de reformar el modelo de financiación.

Un día después, Puig ha respondido en el pleno a las críticas de PP, aunque no ha aludido al "ninguneo" del que se ha quejado Compromís -uno de sus socios de gobierno- ni al "jarro de agua fría" que ve Ciudadanos en la postura de la ministra.

Como síndica 'popular', Eva Ortiz ha coincidido en que es un "nuevo ninguneo" del gobierno de Pedro Sánchez y ha afeado a Puig que no asistiera a la protesta en Madrid. "Esta tierra no soporta más reuniones bilaterales que acaban en nada", ha exclamado exigiendo la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar el nuevo modelo "con calendario y plazos y sin más demoras, engaños ni excusas".

En su réplica, Puig ha dado la "bienvenida" al PP a la reivindicación porque "más vale tarde que nunca y, aunque ha reconocido la necesidad de un nuevo modelo, ha remarcado que "hace falta algo más importante: una estructura de Estado justa". Ha llamado a la unidad de todos los partidos políticos y ha urgido a los 'populares' valencianos a que se lo hagan ver a sus compañeros en Madrid "si de verdad les importa la financiación".

PP: "SÁNCHEZ LE HACE MENOS CASO QUE BIDEN A ÉL"

El diputado del PP Miguel Barrachina ha rebatido criticando que "ayer se borraron del gran pollo que querían montar" por la infrafinanciación y ha destacado que "la representación institucional más destacada" fue la del presidente de la Diputación de Alicante y candidato a liderar el PPCV, Carlos Mazón.

"Se han comido el pollo pero no han dejado ni los huesitos ni el 'esqueleto' del nuevo modelo", ha dicho, para preguntar a Puig si no se cansa de que "Sánchez le haga menos caso que Joe Biden a él" tanto en la financiación como en el trasvase Tajo-Segura y "en los 132.000 valencianos que se han vacunado menos de la media".

Como conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler ha puntualizado que la concentración ante el Congreso partía de la sociedad civil "y no era gubernamental" y ha replicado al PP que "la casa no se empieza por el tejado". Ha destacado además que la ministra prevea abordar el criterio de población justada para el nuevo modelo de financiación.

También de la oposición, la síndica de Cs, Ruth Merino, ha calificado la reunión con Montero de jarro de agua fría y ha criticado que la ministra "solo tiene previsto pedir parche sobre parche". "¿Va a seguir arrastrando la cabeza? ¿Es esta su forma de pedir responsabilidad?", ha preguntado a Puig.

COMPROMÍS NO ACEPTARÁ "NI UN NINGUNEO MÁS"

Y entre el Botànic, como portavoz de Compromís, Fran Ferri ha aseverado que no aceptarán "ningún ninguneo más" y ha instado a Puig a plantarse en la reforma del modelo de financiación, tras lamentar que salieron "muy preocupados" de la reunión con Montero.

"Compromís votó a favor de esta investidura como tantos otros valencianos, pero votamos para que llegaran los Cercanías, no para que el plan se quedara sin ejecutar; para que bajaran la luz y no tuviéramos la factura más cara de la historia; para regular el precio del alquiler y no para que sea un bien de mercado. Y evidentemente, Compromís y los valencianos votamos para cambiar el modelo de financiación y que se reconozca la deuda histórica", ha agregado.