Investigadors valencians i britànics desenvolupen un model comunicatiu contra el ciberassetjament sexual a menors

El ciberassetjament sexual a menors a Espanya ha crescut de forma exponencial en els últims anys: un 79% des de 2019 segons dades de la Fundació Anar i de forma més acusada durant el confinament per la Covid-19, on els menors han recorregut a Internet com a única finestra a l'exterior (informe d'Europol, juny de 2020).

En aquest context, s'engega 'Stoponsexgroom'. "Entenem el ciberassetjament sexual a menors com un procés comunicatiu d'engany a través d'Internet en el qual un adult utilitza el discurs (paraules, imatges, cridades de veu, video cridades, etc.) per a convéncer a un/a menor a participar en activitats sexuals en línia i, a voltes, a mantindre un contacte físic amb intenció sexual", explica en un comunicat la coordinadora del projecte i investigadora del Departament de Lingüística Aplicada de la UPV, Carmen Pérez Sabater.

Per la seua banda, Sergio Maruenda, investigador de la UV, assenyala que "l'anàlisi de la dimensió comunicativa del ciberassetjament suposa una contribució fonamental per a l'estudi d'aquest delicte, i aporta resultats addicionals clau als estudis criminològics i jurídics".

Els resultats obtinguts fins al moment en el projecte de l'anàlisi lingüística de converses entre assetjadors (groomers) i menors demostren que les tàctiques de manipulació i control constitueixen la clau del ciberassetjament.

Segons explica Carmen Pérez, aquestes tàctiques prioritzen la gratificació sexual de l'assetjador mitjançant l'ús de llenguatge sexual explícit i implícit, però també amb l'ús d'altres estratègies de manipulació discursiva (no sempre d'índole sexual) per a guanyar-se la confiança i aïllar als menors. "Tot açò reforça la dimensió afectiva i interpersonal del ciberassetjament sexual a menors, fins ara ignorada en els pocs estudis sobre el tema a Espanya", afig l'experta.

PREVENCIÓ I MATERIALS EDUCATIUS

L'equip de la UPV, la UV i la Swansea University compta ja amb un primer model discursiu de ciberassetjament sexual -actualment en procés de validació-, amb resultats "prometedors", que serviran en una segona fase, per a la creació de programes de prevenció i materials educatius i de conscienciació, que comptarà amb la participació de professorat, estudiants, forces policials i altres agents socials.

Stoponsexgroom ha presentat els seus resultats en congressos acadèmics nacionals (AESLA-21, Universitat de la Corunya), i pròximament ho farà en dos congressos internacionals de referència en aquest camp, que se celebraran a Suïssa i Gran Bretanya, respectivament: el 17th International Pragmatics Conference, IPRA-2021 i el Fifteenth Conference of the International Association of Forensic Linguists (IAFL15)

Completen l'equip de Stoponsexgroom Nuria Lorenzo-Dus, de la Swansea University, qui lidera el projecte contra el ciberassetjament sexual a menors DRAGON-S (