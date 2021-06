El CVJ i Aquarius Supervivientes col·laboraran per a combatre els discursos d'odi entre els joves

L'acord, que tindrà una durada d'un any, pretén difondre "el respecte a la diversitat multicultural entre la joventut, promocionar l'associacionisme com a ferramenta de participació social i oferir els instruments necessaris per a combatre el racisme".

"Amb aquest conveni volem donar visibilitat a les reivindicacions de la joventut migrant i promoure una participació més inclusiva", ha afirmat l'encarregada del bloc d'Acció Social del CVJ, Sonia Gil. "Aquests joves viuen una realitat que compta amb unes problemàtiques específiques que cal abordar de manera concreta, com són l'estigma de la racialització i els discursos d'odi i racistes", ha afegit.

Així mateix, Gil ha recordat que moltes de les demandes de la joventut migrant són les mateixes que reivindica el Consell Valencià de la Joventut, com l'accés al treball i a la vivenda de la població jove.

Per la seua banda, el president d'Aquarius Supervivents, Moses Von Kallon, ha valorat la firma d'aquest acord ja que "consolida una línia de treball per a donar veu a les persones migrants de la Comunitat Valenciana, que pateixen una especial precarietat sociolaboral i falta d'oportunitats, especialment entre els més joves".

La firma d'aquest acord de col·laboració ha sigut el resultat del treball conjunt de les dos entitats en el marc del grup de treball d'Acció Social del CVJ. Amb l'objectiu d'aconseguir un espai inclusiu i divers, on es trobe representada tota la joventut, el CVJ va aprovar en 2019 una resolució en defensa dels drets de les persones menors no acompanyades.

"El conveni pretén ser la continuació d'aquest primer compromís amb la fi última de no deixar a ningú arrere", ha explicat Gil. Entre les activitats contemplades en el marc del conveni de col·laboració, figuren xarrades sobre la vivència de les persones refugiades i migrants, l'aportació d'informació sobre la situació d'aquest col·lectiu i l'assessorament de l'associació Aquarius Supervivents en els grups de treball del CVJ.