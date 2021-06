Poco a poco, Supervivientes va encarando la recta final del concurso. Van quedando ya menos participantes y los que permanecen en Honduras, el que más y el que menos, cuenta anécdotas de su vida de fuera.

Una de las protagonistas absolutas de la edición, Olga Moreno, hizo eso mismo hace unas horas, pero en esta ocasión no habló de su familia, que es a lo que tiene habituada a la audiencia.

La mujer de Antonio David Flores sorprendió destapando su relación de amistad con Kiko Rivera e Irene Rosales.

"Con Kiko Rivera me fui de marcha y es más divertido...", aseguraba desde el reality la concursante. "Irene Rosales me encanta", detalló.

Le aconsejan no hablar de su familia

La concursante se ha caracterizado por hablar de su familia, propio y política, durante el concurso, algo que ha llegado a cansar fuera, incluso a sus principales defensores.

Hace unos días fue Rocío Flores la que pedía que dejase de hablar de ellos, sobre todo por su propio beneficio. Pero ella, ajena a todo lo que se comenta en el exterior, sigue haciéndolo.

Este domingo, Supervivientes: Conexión Honduras emitió unas imágenes de Olga hablando de su boda con Antonio David, en la que tuvo gran importancia David Flores, el hijo pequeño del exguardia civil con Rocío Carrasco. Y, ante estas repetidas declaraciones hablando de los nietos de la Jurado, Rosa Benito opinó que debería dejar ya de hablar de ellos.

Por su parte, Marta López aseguró que, "si se imaginara lo que hay montado fuera, Olga no hablaría". "No hace esto para hacer daño a nadie y mucho menos a Rocío Carrasco, o eso quiero pensar por lo que la he conocido", añadió al respecto.