CCOO Aragón defiende un ferrocarril "público, ecológico y vertebrador del territorio"

Con esta finalidad, ha pedido al Ministerio de Transportes, a Renfe y al Gobierno de Aragón mantener y mejorar el actual convenio en materia de ferrocarril y elaborar un plan regional para "consolidar" el transporte público "sobre la base de la intermodalidad, la coordinación y la cooperación entre los distintos medios".

En una nota de prensa, CCOO ha sostenido que Aragón necesita contar con un servicio ferroviario "potente", de titularidad y gestión íntegramente públicas, "como pieza fundamental para la vertebración del territorio, el sostenimiento del medio rural y la promoción de nuestro desarrollo económico".

El sindicato ha esgrimido que no puede aceptar "pasivamente" la reducción de servicios ferroviarios aduciendo para ello criterios de rentabilidad económica y de baja afluencia de viajeros, "más aún cuando esta situación ha sido consecuencia directa del abandono y la desinversión al que el ferrocarril convencional ha estado sometido durante décadas".

CCOO ha achacado esta situación tanto al Ministerio de Transportes, como a las empresas Renfe y Adif, "que tienen la obligación de proporcionar el servicio", pero también "directamente" al Gobierno de Aragón, "que no puede mirar para otro lado dadas las amplias competencias asumidas en nuestro Estatuto de Autonomía en materia de ferrocarril, más mientras subvenciona con varios millones de euros a compañías aéreas privadas extranjeras en una materia en la que tiene menos competencias, el transporte aéreo".

El sindicato ha subrayado que el mantenimiento del ferrocarril obedece a la necesidad de ahorro y eficiencia energética, a la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, a su mayor seguridad y a la exigencia de promover un cambio en el modelo productivo.

PLAN REGIONAL

CCOO ha considerado que había que elaborar un Plan Regional de Transportes que previera y determinara las inversiones que hay que acometer, "garantizando la adecuada comunicabilidad de todas nuestras comarcas dentro de un modelo público sostenible y adaptado a nuestras necesidades".

Además, este plan debería permitir a las instituciones públicas aragonesas "ejercer control y transparencia en la ejecución de los contratos o convenios" y ser elaborado en colaboración con las entidades locales y con participación social.

Para Comisiones, "el camino que Aragón tiene que recorrer es exactamente el contrario al que se deduce de los planes anunciados por los Gobiernos de Aragón y de España: mejora en la red de trenes regionales, adecuación de los horarios a las necesidades reales de los usuarios, promoción de la intermodalidad entre trenes y autobuses, permitir que los usuarios de los servicios puedan subir la bicicleta al tren, revisores en los trenes".

Por todo esto, el sindicato ha planteado tanto a Renfe y al Ministerio de Transportes, como al Gobierno de Aragón que reconsideren la decisión de no mantener el actual convenio ya que esa "no es la forma de recuperar el ferrocarril convencional", del que ha exigido "no solo su mantenimiento, sino su mejora en cuanto a horarios, tarifas y material ferroviario utilizado pues desde la firma del actual convenio con Renfe en 2013 no se ha actualizado con las mejoras que planteamos".

CCOO ha incidido en la necesidad de que ambas administraciones sigan negociando hasta encontrar una alternativa y ha llamado a la ciudadanía a participar en las próximas movilizaciones en defensa del tren.