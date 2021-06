GECEN denuncia davant el SEPRONA els concerts en el Molí de la Font i demana informe sobre les afeccions

El grup ecologista GECEN ha denunciat davant el SEPRONA els concerts en el Molí de la Font i sol·licita que es realitze un informe sobre les afeccions a la biodiversitat amenaçada d'extinció que la contaminació acústica i lluminosa hagen provocat.

Segons ha assenyalat aquest col·lectiu en un comunicat, cau "en sac trencat" la legislació per la qual es desenvolupa el règim de protecció de les coves i s'aprova el Catàleg de Coves de la Comunitat Valenciana [2006/X5697], en la qual es protegeix específicament la cavitat de 'Molí de la Font' en el terme municipal de Castelló de la Plana.

Així, ha recordat que el decret 82/2006, de 9 de juny, del Consell, aprova el Pla de Recuperació de la Ratapinyada Ratonera Peugrossa (Myotis capaccinii).

"Per a res serveix la legislació mediambiental davant l'aprovació d'actuacions, en aquest cas concerts, que la ignoren", ha apuntat GECEN, que ha afegit que "decrets que protegeixen la cavitat i l'aiguamoll del Molí i la biodiversitat en perill d'extinció que acull s'han posat en risc davant la indiferència, si no ignorància, d'els qui no entenen que la biodiversitat sensible precisa d'una gestió que garantisca la continuïtat d'aquest".

"La contaminació lumínica, acústica i la pressió antròpica són incompatibles amb la conservació d'espècies sensibles com la colònia de quiròpters que habita la cavitat", ha apuntat.

L'associació ha sol·licitat al SEPRONA que li siguen remesos els informes tècnic-científics municipals sobre este tema. GECEN dubta que s'haja realitzat alguna avaluació mediambiental "mínimament seria" sobre les repercussions, així com que la Conselleria haja sigut informada i haja emès informe algun.

GECEN ha sol·licitat que, després de comprovar els fets denunciats, s'exigisca el compliment de la legislació vigent i les responsabilitats als qui apareguen com a autors d'aquest.

Igualment es demana que, atés que els danys és previsible que siguen "greus", es realitze un informe tècnic de valoració dels mateixos i es remeta a la Fiscalia si s'observa que són constitutius de delicte.