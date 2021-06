5 tendencias para este otoño-invierno que hemos podido ver en las primeras imágenes del 'reboot' de 'Gossip Girl'

8 años después de su final, Gossip Girl ha vuelto para alegrar el corazón de los millennials y amantes de la moda, esbozando las tendencias que arrasarán en los próximos meses de la mano de la juventud dorada de Nueva York.

Si bien el tráiler acaba de ser desvelado, ya hemos podido ver nuestras próximas obsesiones en cuanto a moda en las primeras imágenes de este esperado reboot, inmortalizado en la Gran Manzana.

Vuelve el estilo 'preppy'

Tartán gráfico, las camisas blancas, las zapatillas deportivas o los Oxford volverán a nuestro armario para construir el uniforme de la chica popular de nueva generación. Los pichy o vestido de lona a cuadros serán un total must have.

Se trata de siluetas estructuradas, colores pastel y prendas básicas con estampados de cuadros y bordados. Esta moda proviene de las universidades más influyentes de la costa este Estadounidense, iniciada por los jóvenes de clase alta americana.

'Look colegiala'

Al estar ambientada en un instituto privado de Nueva York, no podían faltar los looks de colegiala esnob. Las faldas de tablas, las camisas a rayas y los chalecos oversized no pueden faltar. Estos estilismos los veremos reflejados en el streetstyle, sobre todo en otoño, ya que coincide con el inicio del año escolar.

Neo streetwear

El neo streetwear trata de combinar prendas básicas de moda con otras de puro lujo, como pueden ser unas deportivas blancas con una gabardina y el icónico bolso Saddle de Dior. Estos detalles consiguen elevar el look y le dan un toque de sofisticación.

Deportivo estudiantil

Las chaquetas beisboleras son imprescindibles en cualquier serie estadounidense de instituto que se precie, por lo que obviamente también las vamos a ver en el reboot de Gossip Girl, acompañadas de mallas de ciclista, contradiciendo a todas las insiders que inauguraban la muerte de esta prenda en el 2021.

'Cabincore'

El año pasado vimos los primeros pasos de la tendencia cabincore, pero será en 2021 cuando vivamos su máximo esplendor. Derivada de la palabra inglesa cabin, que significa cabaña, esta estética se basa en las prendas que solemos usar cuando estamos en la naturaleza, como las sobrecamisas de franela (preferiblemente de lana), reinterpretada a través del aura de las etiquetas de moda.

Sin embargo, no todo el cabincore son las sobrecamisas, también encontramos dentro de esta tendencia a los jerséis de montaña y las chaquetas con forro de borreguito.