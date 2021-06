PP y Cs presentan proposición conjunta en la Diputación de Valladolid contra los indultos a los líderes del 'procés'

En un comunicado recogido por Europa Press, ambos grupos, que conforman el Gobierno de la Diputación provincial, han explicado que quieren de esta manera expresar el "respaldo incondicional y absoluto a la Constitución y a la Unidad de la Nación", así como su "completo apoyo al ordenamiento jurídico español y al sistema judicial, con especial énfasis en el Tribunal Supremo".

La proposición presentada de forma conjunta para su debate en el próximo pleno de la Diputación insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, "que no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019".

En el documento recuerdan que el presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, aseguró en octubre de 2019 que "velaría por el cumplimiento íntegro de las penas de los políticos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición".

"Ahora, en 2021, el presidente Sánchez y su Gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos", han lamentado.

Para PP y Ciudadanos "causa sonrojo escuchar, recientemente, al ministro de Justicia manifestar la necesidad de que se vea con naturalidad la decisión del Gobierno sobre los indultos a los condenados por el Procés".

Además, han recordado que el Alto tribunal, "en un demoledor y clarísimo informe aprobado por unanimidad de sus miembros, explica que lo que pretenden el presidente Sánchez y su Gobierno es retorcer la naturaleza del indulto y cuestionar los presupuestos que hacen legítimo el ejercicio de la función jurisdiccional".

Por ello, consideran que el Gobierno "pone en duda, al igual que los hacen los líderes independentistas, el funcionamiento de la justicia española, con lo que ello significa de ataque a una institución que constituye el pilar fundamental de nuestra democracia".