Limpiar la casa es una tarea que nos atañe a todos. Aunque procrastinar sea una opción, no lo es siempre: al final hay que remangarse y, de suelo a techo, acabar con el polvo y la suciedad que tiende a acumularse sobre los muebles. Para ello, y en un intento de agilizar los tiempos para volver lo más pronto posible al sofá o a nuestro plan estival, son muchos los que cuentan con gadgets de lo más techie que les ayuden a agilizar las tareas, entre los que destacan, sin duda, los robots aspiradores. Y, la verdad, no es de extrañar: con un solo clic (¡o comando de voz si se cuenta con alguno de los últimos modelos!), estos auxiliares son capaces de atrapar el polvo de suelos y alfombras, pasar la mopa y fregarlos hasta lograr que reluzcan. ¿Se puede pedir más para conseguir una casa impecable? La respuesta correcta: sí.

Aunque son muchos los modelos que podemos encontrar a día de hoy en el mercado, no todos tienen las últimas prestaciones que logran que estén a la vanguardia. Claro que, esto, muchas veces conlleva precios elevados que no siempre podemos afrontar... ¡A no ser que haya alguna rebaja a la vista de la que beneficiarnos! Ocurre, ahora que Cecotec celebra sus Cecodays, con el modelo Conga 4090, el robot aspirador favorito de la marca y que, a día de hoy, es de venta exclusiva en su web, que, gracias a esta fiesta de los precios especiales, puede ser tuya por 289 euros en vez de por 832. ¡Como lo lees! Al haberle aplicado un descuento del 62%, te ahorra más de 500 euros en su compra. ¿Vas a perder la oportunidad?

Conga 4090. Cecotec

Por qué escoger el modelo más vendido

Este cuatro en uno (barre, aspira, friega y pasa la mopa) es una de las estrellas de los Cecodays y ya cuenta con la etiqueta de ‘Más vendido’ en la web. Quizá sea por la apuesta por un cepillo ultrapotente, llamado Jalisco, que se sirve de la tecnología de microfibras para aportar una mayor fuerza de presión y de aspiración, limpiando hasta el triple de suciedad en una pasada. O porque, durante limpiezas largas, es capaz de volver a su base para recargarse y poder continuar así con sus labores en casa. Aunque también puede ser porque su sistema de navegación con sensor láser es capaz de escanear y mapear tu hogar para planificar la ruta más rápida, precisa y ordenada; o porque su gran poder de succión, con hasta 2700 PA, permite una limpieza profunda hasta en alfombras altas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.