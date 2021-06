Varapalo para José Fernando Ortega Mohedano. El hijo de Rocío Jurado y Ortega Cano acaba de recibir la peor de las noticias, ya que, según apunta la revista Semana, una resolución judicial le obliga a permanecer un año más en el psiquiátrico en el que lleva ingresado cuatro años.

El día de su salida estaba a punto de llegar, ya que iba a ser este mismo mes de junio. Pero, según señala la publicación, un juez ha tomado la decisión de que permanezca un año más en el centro San Juan de Dios en Ciempozuelos, Madrid, después de que el joven se saltara la orden de alejamiento que tiene con su novia, Michu.

De esta forma, la resolución judicial impide que pueda soplar las velas de su 29 cumpleaños en casa, como tenía planeada la familia.

No es el único varapalo para el joven, ya que, según siempre la misma información, debido a su fuerte carácter, el centro también le ha restringido las llamadas con sus familiares.

No se casa

Michu, pareja de José Fernando Ortega, se ha visto obligada recientemente a tener que desmentir el supuesto compromiso con su pareja.

La joven optó por usar el altavoz que le da su perfil de Instagram para compartir con sus seguidores que la información publicada como exclusiva por la revista ¡Hola! era falsa.

"Lo escribiré con lo que tengo. Pero me gustaría que, igual que hiciste la otra vez, me confirmaras tú lo de la boda. Ya me han contado en otro lado que la intención de casaros es firme. Y me alegro mucho. Bueno, siento no contar con tu ayuda", se puede leer en una de las capturas de la conversación de Whatsapp.

Además, la influencer compartió un texto en el que expresa su malestar por la publicación de la revista: "Quiero desmentir la noticia de mi boda con José Fernando que publica la revista ¡Hola! Hay un periodista que lleva tiempo escribiéndome y llamándome de manera incesante y lo único que he hecho durante este tiempo es no contestarle a nada en lo que refiere a mi vida privada", dijo Michu.