Dèsset detinguts a la província de València acusats de contraban de tabac

La Policia Nacional ha detingut a València a un total de 17 persones –i investiga a altres sis– en desarticular una presumpta organització criminal implantada a nivell nacional dedicada al contraban de tabac des de països de l'est d'Europa.

Segons va informar ahir l'Agència Tributària, la investigació, realitzada de manera conjunta al costat de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, ha constatat que l'organització manipulava el producte en centres d'elaboració clandestins per a transformar-lo en tabac i cigarrets per a, finalment, vendre-ho il·lícitament tant a l'engròs com al detall.

En la confiscació als detinguts, acusats de contraban de tabac, pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, delicte contra la salut pública i falsedat documental, s'han intervingut més de quatre tones de tabac i 33 quilos de marihuana, així com dues màquines de picada de tabac, diverses màquines d'envasament al buit, cartonatge i paquets per a envàs.

La investigació es va iniciar al maig del passat any en detectar-se, en l'època del confinament, enviaments de paqueteria que contenien picada de tabac i que eren distribuïts per tot el territori nacional i internacional.

L'organització utilitzava una empresa dedicada a la venda de fulla de tabac per a comerciar aquest producte, desviant gran part d'aquesta matèria primera per a la seua transformació en picada, activitat subjecta a impostos sobre el tabac i pel que haurien d'haver abonat a la Hisenda Pública els impostos generats.

Segons van assegurar fonts de la investigació, els enviaments es feien a través d'identitats falses utilitzant mercantils instrumentals que propiciaven el blanqueig dels enormes beneficis econòmics obtinguts per eixa activitat.