L'ocupació hotelera agafa ritme en les destinacions de la Comunitat

L'ocupació hotelera va agafant ritme en les destinacions de la Comunitat Valenciana. La Costa Blanca va superar el 85% d'ocupació mitjana el passat cap de setmana, encara que les ocupacions mitjanes setmanals es mantenen “fluixes” encara.

Així es desprén de l'última anàlisi realitzada per l'Associació Empresarial Hotelera i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) sobre l'evolució de l'ocupació hotelera en la segona setmana de juny. D'aquesta manera, en l'arrancada de la temporada estival, els hotels de Benidorm van registrar un 50,6% d'ocupació del 7 al 13 de juny.

El turisme nacional continua sent protagonista absolut, amb un 89,7% de les habitacions ocupades per espanyols durant la setmana. Els hotels van aconseguir ocupar el 63,7% de les habitacions durant el cap de setmana passat, sent el 90,7% de les mateixes ocupades per turistes espanyols.

La demanda segueix estancada i l'oferta s'incrementa a poc a poc, ja que aquesta setmana s'han produït noves obertures d'hotels i ja hi ha un 58% dels establiments associats a Hosbec oberts. I per a aquesta setmana en curs, els hotels enquestats preveuen mantindre dades molt similars d'ocupació (51,8%).