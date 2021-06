La Comunitat exigeix a Madrid un altre finançament

Els principals representants polítics i socials de la Comunitat Valenciana van acudir ahir al Congrés per a reivindicar un finançament just per a la seua autonomia i urgir al Govern central al fet que presente una proposta de nou model de finançament autonòmic.

Els portaveus de PSOE, PP, Compromís, Cs i Podem en Les Corts, els dirigents de la patronal CEV i les centrals UGT i CCOO es van concentrar al migdia enfront del Congrés, abans d'acudir a una reunió amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

La Plataforma Per un Finançament Just, que agrupa a més a altres col·lectius socials valencians, va convocar aquest acte, en el qual el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, va dir que la intenció és recordar que la seua comunitat autònoma és “la més perjudicada amb el model actual” de finançament procedent de l'Estat, pactat fa 12 anys.

El problema de l'infrafinançament agreuja el del deute públic, va apuntar el secretari general de la UGT en la Comunitat, Ismael Sáez; mentrestant, el de CCOO, Juan Cruz, va subratllar que no volen “mendicar” un increment del finançament, sinó un model “just i equilibrat per a totes les CCAA”.

Així mateix, el portaveu socialista en Les Corts, Manolo Mata, va subratllar que aquesta comunitat és “la pitjor finançada a anys llum d'unes altres” i que la situació s'ha tornat amb els anys “desesperada”.

La del PP, Eva Ortiz, creu que la reforma del finançament autonòmic és “una qüestió de voluntat” que ha de proposar el Govern i aprovar el Congrés, atès que des de la Comunitat mostren “la unitat” en la reivindicació.

Des de Cs, Ruth Merino va demanar a Montero que “deixe de donar llargues i de tirar pilotes avant”, mentre que Pilar Lima, coordinadora de Podem, va reclamar a la ministra Montero “passar de les paraules als fets”.

En el mateix sentit, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, va recordar que el canvi en el model de finançament és un acord d'investidura per a Pedro Sánchez i que el compromís és que abans d'acabar 2021 Montero presente una proposta.