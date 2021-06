Varios concursantes de 'MasterChef' sufren quemaduras importantes por un inoportuno resbalón

Este martes, La 1 emitió una nueva y accidentada entrega de MasterChef 9. El talent, que se acerca a su final, despidió a dos de las concursantes favoritas del público: Jiaping y Amelia.

Sin embargo, para llegar hasta ahí, la expulsión, final, los aspirantes a mejor cocinero de España padecieron varias pruebas, y en una de ellas se vivió momentos de desesperación tras un accidente en cocinas que al final quedó en eso, en un susto.

Ocurrió en la segunda prueba de la noche, la de exteriores. Andaban afanados los dos equipos en elaborar sus mejores platos cuando un inoportuno resbalón de Fran provocó que tanto él como María, que se le calló la olla y Meri, que resultó salpicada, sufrieran importantes quemaduras.

Fueron unos momentos de angustia, pero afortunadamente todo quedó en la anécdota, al menos de cara a los espectadores y según enseñó el programa.

"Tengo el brazo quemado, pero las manos no, que es lo que más me preocupaba para seguir", declaró María, la más afectada, tras no poder acabar la prueba por ser atendida por los servicios médicos.

"No culpo a Fran para nada, que se quede tranquilo conmigo, porque esto es un accidente que le podía haber pasado a cualquiera. Me da muchísima pena verle afectado", dijo al respecto.