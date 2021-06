Carlos Sobera frena a Rocío Flores tras atacar a Maestro Joao, Belén Rodríguez y el regidor de 'Supervivientes'

Este martes, Telecinco emitió Supervivientes: En tierra de nadie. Se trata del formato presentado por Carlos Sobera y al que suele acudir Rocío Flores como defensora de Olga Moreno. Sin embargo, también participa en el programa Maestro Joao como defensor de Tom Brusse.

En la última gala, Flores estalló al comentar, como muchas veces antes, que estaba cansada de que se juzgara a su madrastra, Olga Moreno, por lo que ocurre en el exterior y no por su concurso, en alusión a la docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva.

"¿Tú estás viendo Supervivientes o qué cojones estás viendo?", le preguntó Flores a Joao tras comentar que Olga le acababa de dar una puñalada a Lara Sajén por un vídeo en el que no sabía que estaba siendo grabada.

El defensor de Brusse ha mostrado en muchas ocasiones su apoyo a Rocío Carrasco y, a su vez, suele ser bastante crítico con los Flores. Así lo denunció esta noche la hija de Antonio David, que no dudó en echar en cara que Joao siempre le falta al respeto en redes, algo que ella no hace.

"Yo en mis redes hago lo que quiero. ¿Quieres que hablemos de lo que has borrado de las tuyas?", dijo Joao en alusión a los numerosos tweets de Flores en contra de su madre. Mientras el público no paraba de aplaudirle a él, Rocío Flores afeó la imparcialidad del regidor al no pedir nunca que le dediquen los aplausos a ella y, tras señalarle, dijo: "Regidor, ¿ahora no hay aplauso? De puta madre. No me vaciles".

JAJAJAJAJAJAJAJA POR FAVOR@maestro_joao: “mira aquella muchacha”

ME DA ALGO pic.twitter.com/UKx9I6FtvI — de la Carrasco✨ (@PantoPresi) June 16, 2021

Después, continuó quejándose de lo que considera un complot contra Olga, señalando a Belén Rodríguez, algo que hizo que Carlos Sobera decidiera llamar su atención e intentara calmar las aguas:

"Belén no está aquí. Aunque seamos de la misma cadena, somos programas distintos. Lo que quieras decirle a Belén corresponde que lo hagas en otro contexto, pero aquí no. En un programa como este se espera opinión. A veces es agradable, otras no. Las opiniones de Joao tampoco me parece que sean ofensivas. Si lo fueran hubiera sido el primero en no permitirlo".

Carlos Sobera diciendo a Rocío Flores que cuente sus problemas personales en otro sitio, que esto es Supervivientes



BRAVISIMO #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/WfVyJlfVF3 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 15, 2021

"¿Y dónde lo hago? ¿Mañana en El programa de Ana Rosa? ¿Es comprensible que esté harta de que se critique a una persona porque no se lo merece?", respondió Flores, muy nerviosa. Por su parte, Joao le dijo que fuera a Conexión Honduras, el formato presentado por Jordi González, y se lo dijera a la cara a Belén Rodríguez, zanjando la conversación.