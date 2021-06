Este martes, Telecinco emitió Supervivientes: Tierra de nadie. En el programa, Carlos Alba ofreció su primera entrevista desde que regresó del reality por una complicada lesión. Entre otras cuestiones, el andaluz tuvo que enfrentarse a las noticias sobre los mensajes que les escribió a varios rostros de la cadena.

Y es que, si bien se dirigió a muchas personas para proponerles cocinar en un directo de Instagram, también aparecieron chicas que contaron que, pese a tener pareja, Alba les habría escrito mensajes con una clara intención de flirtear. Algunas de esas chicas fueron la influencer Marta López, según contó su novio Kiko Matamoros, y las periodistas Nùria Marín y Alexia Rivas.

"Primero le pidió colaborar y después la conversación ya tomó otros derroteros, cosas que a ella no le gustaron", contó Matamoros. El caso de Alexia Rivas fue especialmente sonado porque, al coincidir en el reality, el cocinero no dijo nada al respecto, algo que sorprendió a la periodista, según compartió con algunos redactores de Mediaset.

"Pido disculpas por haber sacado el tema, pero él me mandó mensajes que no estaban relacionados con ninguna colaboración de trabajo. En mi mundo, si un chico me manda esos mensajes no es para trabajar", comenzó Rivas.

"No lo cuento en televisión, salgo y se lo cuento a un compañero, porque me extrañó que hicieras como si no me conocieras. En el vídeo no se ha visto, pero tu hermano y tu mujer me insultaron", recordó Alexia.

Entonces, Carlos Alba pasó a dar su versión. "Esos mismos mensajes se los mandé a todo el equipo de Telecinco. Cuando veo que alguien me contesta, pues me alegro, me pongo nervioso. No tenía intención ninguna de ligar contigo, porque amo a mi mujer y tú misma lo has podido ver", dijo el cocinero en alusión a las continuas alusiones a su pareja en el concurso.

"Es mi manera de hablar, del Sur, la que ha podido llevar a confusión. Mi mujer no quería Supervivientes porque a ella no le gusta directamente la televisión ni ser parte de ella", comentó en respuesta a comentarios de Kiko Jiménez, quien aseguró que la pareja de Alba no quería que este entrara en el formato por las informaciones que podrían salir.