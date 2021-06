Oriana Marzoli confirma en 'Supervivientes' que ha vuelto con Iván González : "Tengo novio desde el jueves"

Oriana Marzoli es una de las colaboradoras habituales de Supervivientes: tierra de nadie, el formato presentado por Carlos Sobera. Este martes, Telecinco emitió una nueva entrega en la que la influencer dio una información inesperada. Y lo hizo cuando, según ella misma dijo, el presentador se dirigió a ella para destensar el ambiente.

Sobera le preguntó por el postoperatorio de la última operación de Marzoli: un aumento de pecho. Si la semana pasada, la joven confesó estar incómoda por la presión que sentía con un corsé, esta vez ha aparecido con las fuerzas renovadas y sin dolores, según dijo.

También aprovechó para compartir, con una sonrisa, que vuelve a tener una relación con Iván González, con quien empezó un noviazgo en la primera edición de La casa fuerte. Desde entonces, la pareja ha protagonizado un sinfín de idas y venidas por distintos motivos.

La venezolana contó que estaba encantada con su operación y que su chico también, algo que hizo saltar las alarmas de Carlos Sobera: "¿Qué chico? ¿Desde cuándo tienes tú chico?"

"Desde el jueves", dijo ella entre risas. "Tú lo conoces bien porque viene aquí...", añadió. Los colaboradores tardaron muy poco en señalar a Iván González, su exnovio. "¿Otra vez?", preguntó con incredulidad Sobera. "Sí, me había dejado. Pero hemos vuelto y ha surgido por el tema de la operación, que me preguntó. Me llamó ratona, que es como me llama él... bueno, en realidad ratita, y cuando se enfada me pone en WhatsApp como rata", contó.

En sus coincidencias en plató, ambos no se habían mostrado muy proclives a la reconciliación, sino todo lo contrario. "Me dejó él, sí, tengo que reconocerlo. Pero lo importante es que nos queremos mucho", concluyó.